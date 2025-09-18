基隆聯宏社區85％住戶同意都更 最快明年招商

基隆市仁愛區成功一路聯宏社區屋齡逾45年，爭取都更10多年，去年花蓮大地震後地下室停車場鋼筋裸露嚴重，市府貼黃單列管，到本月中聯宏社區已有85％住戶繳交都更同意書。市府說，預計年底完成海砂屋建物鑑定，最快明年啟動招商。

光華里長陳世豐今天表示，此案都更同意比例已達標，但參與都更不嫌晚，同意比例不嫌高，部分住戶反映雖有意願參與，但還沒繳交同意書，現在還可以繼續繳交。一起把比例衝上，同意比例愈高，後續招商越順利，也更有機會吸引優質投資實施者加入。

都發處說，聯宏社區285戶自去年都更專案辦公室設立駐點工作站後，已逾85%住戶出具同意書，地下室已張貼黃單且恐有海砂屋疑慮，市府與都更專辦將協助社區推進，改善社區財務條件、加速更新改建，提升社區公共安全。今年8月通過「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，提高容積補助，增加住戶同意意願。

市府都市發展處長謝孝昆說，聯宏貼黃單列管為震災後危險建築物緊急鑑定告示，市府全力協助社區完成都市更新改建，預計今年底協助完成海砂屋鑑定作業，明年啟動招商作業。