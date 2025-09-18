快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

基隆聯宏社區85％住戶同意都更 最快明年招商

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆聯宏社區貼黃單後，85％住戶交都更更同意書，預估明年招商。本報資料照片
基隆聯宏社區貼黃單後，85％住戶交都更更同意書，預估明年招商。本報資料照片

基隆市仁愛區成功一路聯宏社區屋齡逾45年，爭取都更10多年，去年花蓮大地震後地下室停車場鋼筋裸露嚴重，市府貼黃單列管，到本月中聯宏社區已有85％住戶繳交都更同意書。市府說，預計年底完成海砂屋建物鑑定，最快明年啟動招商。

光華里長陳世豐今天表示，此案都更同意比例已達標，但參與都更不嫌晚，同意比例不嫌高，部分住戶反映雖有意願參與，但還沒繳交同意書，現在還可以繼續繳交。一起把比例衝上，同意比例愈高，後續招商越順利，也更有機會吸引優質投資實施者加入。

都發處說，聯宏社區285戶自去年都更專案辦公室設立駐點工作站後，已逾85%住戶出具同意書，地下室已張貼黃單且恐有海砂屋疑慮，市府與都更專辦將協助社區推進，改善社區財務條件、加速更新改建，提升社區公共安全。今年8月通過「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，提高容積補助，增加住戶同意意願。

市府都市發展處長謝孝昆說，聯宏貼黃單列管為震災後危險建築物緊急鑑定告示，市府全力協助社區完成都市更新改建，預計今年底協助完成海砂屋鑑定作業，明年啟動招商作業。

都更 住戶 海砂屋

延伸閱讀

聯宏社區8成住戶同意都更 基市啟動海砂屋鑑定

謝國樑與韓東大門設計廣場簽MOU 基隆轉型設計與國際接軌

國光1815線上下班尖峰加開10班次 嘉惠基隆台北通勤族

影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾

相關新聞

基隆聯宏社區85％住戶同意都更 最快明年招商

基隆市仁愛區成功一路聯宏社區屋齡逾45年，爭取都更10多年，去年花蓮大地震後地下室停車場鋼筋裸露嚴重，市府貼黃單列管，到...

他猝逝留下10妻女 花蓮市公所代募款3天逾百萬將信託

花蓮42歲蘇姓房仲「九寶爸」日前主動脈剝離昏迷猝逝，身後留下妻子與9個女兒，生計陷入困境，市長魏嘉彥第一時間關懷，聯繫幼...

立委爭取1,724萬翻新台東地牛館 打造親子共遊樂園

台東池上「地牛故事館」蘊藏世界級的地質奇觀與客家文化精髓，是地方重要的觀光地標，因設施老舊，亟需更新。立委陳瑩、莊瑞雄成...

謝國樑與韓東大門設計廣場簽MOU 基隆轉型設計與國際接軌

韓國東大門設計廣場（DDP）是首爾最具代表性的都市更新的重要案例之一，前身為東大門棒球場，透過設計轉化為融合創意、產業與...

影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾

基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來體育館上方常有鴿子群聚、築巢，緊臨民宅住戶出入常常「天降鴿糞」，整條馬路都是鳥屎...

搶救月餅大作戰！花蓮社福團體銷量跌破5成 原因曝光

花蓮震後景氣尚未回溫，距離中秋節剩不到3周，社福團體販售的月餅禮盒銷量甚至不到去年一半，縣議會無黨政團多位議員集資認購，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。