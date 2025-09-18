他猝逝留下10妻女 花蓮市公所代募款3天逾百萬將信託

花蓮42歲蘇姓房仲「九寶爸」日前主動脈剝離昏迷猝逝，身後留下妻子與9個女兒，生計陷入困境，市長魏嘉彥第一時間關懷，聯繫幼幼慈善基金會協助開設捐款專戶，短短3天募款達標，基金會將以信託方式，每月撥出善款幫助蘇家。

「九寶爸」與陸籍配偶育有9名女兒，最大高二，最小才6個月大，他努力工作獨撐家計，是親友眼中的好爸爸，同事也說他個性樂觀、積極，雖然家計負擔沉重，從來不喊苦，總說孩子是上帝給他的禮物。

「九寶爸」本月1日在工作時突然倒下腦死，醫師研判病情非常不樂觀，最後拔管。花蓮市公所長期關懷蘇家，市長魏嘉彥獲知後，第一時間趕往蘇家致贈慰問金，指示社勞課啟動網路協助，並積極轉介基金會、宗教及公益團體伸出援手。花蓮縣府社會處也成立專責窗口給予協助。

經市公所聯繫幼幼社會福利慈善基金會，迅速開設捐款專戶，原本設定百萬元募款金額還往上調，在全國各地民眾愛心湧入下，短短3天就達標，展現社會的溫暖及愛心。

幼幼慈善基金會董事長孫嘉蕊與執行長黃慧婷，今天由魏嘉彥陪同到蘇家訪視，孫嘉蕊給蘇妻一個溫暖的擁抱，她說，愛與關懷不是一時的援助，而是長久陪伴，基金會將持續關懷，未來以信託方式每個月撥出善款，減輕蘇家人的生活負擔，讓孩子能安心就學。