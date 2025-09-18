影／極危物種「波口鱟頭鱝」撞水槽口腔敗血症亡 海科館：檢討
國立海洋科技博物館鎮館之寶「波口鱟頭鱝」，被國際自然保護聯盟列入紅色名錄極危物種，本月7日疑因傷口感染死亡。台灣動物社會研究會認為枉死籲求中央調查。海科館說，因牠撞及水槽致牙齒受傷後食慾不佳，並投放抗生素全力搶救，解剖發現是細菌性感染的敗血症死亡，未來會檢討飼養方式。
台灣動物社會研究會今天指出，波波因體型不斷增長，已達館內缸體極限，且水缸設施根本無法滿足其天性需求，館方曾於去年回應台灣動物社會研究會及立委陳培瑜的關切，表示已著手準備將於今年6到10月野放，讓已達性成熟的波波可回歸大海生養繁殖。但後來卻以缺乏「衛星標籤」為由，且忽視館內設施的侷限，持續拖延野放。
台灣動物社會研究會認為波波枉死，要求教育部及海委會應嚴格徹查，並檢討海科館飼養保育及大型魚類的專業及條件，以確保未來不再發生類似事件。
海科館產學交流組組主任施彤煒說，原本的水槽為狹長型，不符日益體長變大的波波生長，館方原規畫移至大2倍的水槽飼養，卻因頭部擦撞到水槽後牙齒受傷流血，影響食慾，後來投放抗生素，但牠還是不吃東西，口腔出血，雖全力搶救還是因細菌性感染敗血症死亡。
施彤煒說明，原本有野放計畫，因為波口鱟頭鱝長大已不適合飼養在原有直立型水槽，館方原計畫與美國喬治亞水族館合作，協助在台灣海域野放，但因喬治亞水族館政策轉變才未野放，還在尋求其他管道協助時，波波就因撞上水槽發生傷口感染意外死亡，館方已盡全力搶救，感謝各界的關心；另針對飼養的環境及方式，未來會進一步檢討改善，避免類似事件再度發生
