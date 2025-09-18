立委爭取1,724萬翻新台東地牛館 打造親子共遊樂園

台東池上「地牛故事館」蘊藏世界級的地質奇觀與客家文化精髓，是地方重要的觀光地標，因設施老舊，亟需更新。立委陳瑩、莊瑞雄成功向觀光署爭取1,724萬元經費，正式啟動地牛館翻新計畫，期盼打造為大小朋友都喜愛的親子旅遊新亮點。

陳瑩與莊瑞雄18日偕同池上鄉長林建宏、觀光署東部海岸國家風景區管理處（縱管處）副處長洪肇昌、池上鄉民代表會副主席邱煥森、慶豐村長吳秀瑜等人，共同前往地牛館會勘，關心翻新進度，攜手為池上觀光注入新活力。

陳瑩表示，希望翻新後的地牛館成為「孩子們的科學探險站」，以更生動的方式呈現地質知識，透過 VR（虛擬實境）體驗、互動遊戲與動畫導覽，讓小朋友化身「地質小偵探」，在玩樂中探索斷層的奧秘與客家文化的溫暖。

陳瑩也說，地牛館坐落於舉世矚目的池上斷層上，這片土地每年隆起近三公分，宛如大地的心跳，訴說著地球的生命故事。結合池上的金色稻浪、熱門打卡點金城武樹與大坡池的湖光山色，地牛館有望成為親子旅遊的新地標，讓全家在歡笑中感受池上的自然與人文之美。

陳瑩指出，此次翻新計畫內容包含：建物外殼防水強化、公廁與污水系統現代化、電梯增設，以及停車場與景觀空間的優化。

莊瑞雄表示，為因應客流量增加，館舍亟需重新補強基本設施，從去年開始多次與池上鄉公所及縱管處協調與爭取，終在今年獲得工程總經費達新臺幣1724萬元補助，同時優化休憩與停車空間、改善景觀環境，以及增設通用服務設施，兼顧遊客便利性與場域美觀。

地牛館的前身為縱管處池上遊客中心，曾設有「池上客家產業交流中心」，如今以地質教育與客家文化為核心，兼具知識性與觀光價值。

陳瑩建議，未來可規劃「地牛小探險」互動區，結合 VR 體驗，讓孩子們透過遊戲認識池上斷層的形成、客家文化的傳承，以及池上水利工程的故事；同時融入在地農特產展示，例如池上米與加工品，讓遊客在學習之餘還能品嚐在地風味、購買特色紀念品。

她強調，地牛館有潛力成為「連結科學驚奇與文化溫情的橋樑」，讓遊客在欣賞伯朗大道稻海、探訪金城武樹、漫步大坡池之後，走進館內感受池上的獨特魅力，並透過農特產銷售支持地方經濟。

會勘時，池上鄉長林建宏也建議強化廁所、電梯與停車動線，提升遊客便利性，並期待未來能推廣在地農特產銷售，打造更完整的觀光體驗。對此，陳瑩表達支持，認為這些構想，讓地牛館成為結合地質教育、文化傳承與農創經濟的多元地標，地牛館可以是孩子們的快樂教室，也是池上農創的展示舞台。