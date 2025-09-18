聯宏社區8成住戶同意都更 基市啟動海砂屋鑑定

基隆市聯宏社區地下室已張貼危險建物黃單，已有81％住戶同意都更，市府將啟動公辦都更作業，協助住戶鑑定建物是否為海砂屋，預計年底前完成，最快明年第4季確認都更實施者（建商）。

聯宏社區位於基隆市仁愛區光華里成功一路一帶街廓，基地面積7745平方公尺，共有8棟建物285戶，屋齡已45年，民國106年因地下室停車場梁柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，在73％居民同意下，於106年9月成立更新會整合都更重建意願。

去年4月3日地震過後，社區受損情形更加嚴重，住戶人心惶惶，經鑑定後地下室已張貼危險建物黃單，基隆市政府成立都更專案辦公室，並啟用聯宏社區都更工作站。

市府為推動危險建築物拆除與重建，8月1日公告實施「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，適用專案的範圍得以原建築容積或原基準容積1.5倍重建，但不得再申請其他容積獎勵。

市府都市發展處今天表示，8月15日召開說明會後，直到9月15日已收到81％住戶、土地及建物面積所有權人，簽署公辦都更及海砂屋鑑定同意書，預計年底前完成氯離子鑑定作業，若鑑定結果社區為海砂屋，即符合專案計畫，預估明年啟動招商作業，最快明年第4季確認都更實施者（建商）。

都發處長謝孝昆說，聯宏社區地下室已被貼黃單，市府非常重視公共安全，希望早日協助社區完成都市更新改建，也感謝社區住戶對更新重建的合作與支持，市府將依程序積極推進後續作業。