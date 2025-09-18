聽新聞
謝國樑與韓東大門設計廣場簽MOU 基隆轉型設計與國際接軌
韓國東大門設計廣場（DDP）是首爾最具代表性的都市更新的重要案例之一，前身為東大門棒球場，透過設計轉化為融合創意、產業與市民生活的重要基地。基隆市長謝國樑昨與DDP執行長車康熙簽署合作備忘錄，為基隆城市轉型與國際接軌奠定新基礎。
近年來，基隆積極推動老建築再利用、港區景觀與公共空間設計，也進行捷運共構站、地標周邊纜車及都市更新計畫，持續打造更具特色與競爭力的城市。
謝國樑率議員秦鉦、鄭愷玲、陳宜及林旻勳，市府產業發展處長蔡馥嚀、民政處長呂謦煒，以及基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌、中華民國工業設計協會理事長黃偉倫等訪韓，昨和DDP簽署MOU。
謝國樑致詞指出，首爾在設計領域的成就令人驚豔，將為基隆城市發展帶來深刻啟發。基隆近年積極推動建設，包括捷運五大共構站點聯合開發、地標周邊纜車系統及都市更新計畫，期望打造一座更具特色與競爭力的城市。此次與DDP簽署MOU，不僅是一大榮耀，更象徵雙方將透過持續交流，在未來專案上取得實質進展。
車康熙則表示，首爾設計基金會隸屬首爾市政府，肩負設計政策推動與東大門設計廣場的營運，並長年與中華民國工業設計協會保持緊密交流。多次訪台的他期盼透過與基隆的合作，彼此學習、共同成長，並期待親自到訪基隆，開創雙贏局面。
市府產發處長蔡馥嚀補充，基隆將於9月30日至10月3日舉辦「台日韓國際青年設計工作坊」，未來也將邀請更多國際設計資源進入基隆，讓青年透過設計實作拓展視野，參與城市未來建構。
訪問團並到首爾創新創業中心，了解韓國新創扶植政策與青年創業資源。謝國樑說，基隆將深化與韓國設計及新創機構的合作，把國際經驗引入城市治理，推動基隆成為一座兼具創意能量、產業活力的國際港灣城市。
