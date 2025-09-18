熟齡族離開熟悉日常出走花蓮豐濱 發現生活新可能

弘道老人福利基金會推「離家出走」計劃，邀熟齡朋友跨出日常、探索自我，一群50到76歲長輩今天來到花蓮豐濱高山森林基地，與部落耆老交流、修補古道，發現生活新可能，也助部落傳承文化。

豐濱的「離家出走」計劃由在地團隊「高山森林基地」領路，基地承載海岸布農族最後遷徙地歷史，以山林為課堂、生活為教材，帶領大家體驗工藝、古道與共居精神；創辦人馬中原表示，基地透過勞動與文化實踐，引導參與者體會「成為部落人」，重點不在於身分，而是學習尊重土地、傾聽自然、與人連結的生命態度。

弘道老人福利基金會專員曾冠宇表示，5天4夜出走設計，讓參與者從森林學習到文化行動，逐步走進海岸布農族人日常；長輩們與部落耆老交流、探訪山海劇場等，也透過修補古道、協助苗圃，實際參與在地文化保存與經濟發展，讓這趟豐濱出走不只是體驗，而是熟齡世代與部落彼此成就的行動。

參與豐濱場次的8名成員中，最高齡的是76歲王慶祥，退休後積極參與志工與社團，在女兒鼓勵下報名「離家出走」活動，他說，「大膽走出去，勇敢追夢，真的會發現不一樣的自己」。

弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩表示，「離家出走」提供一個契機，帶著長輩離開熟悉日常，在交流與挑戰過程中，找到自己想要的生活樣子，不是單純換個地方住幾天，而是真實生活體驗；透過深耕在地的「領路人」，參與者走進社區、親手投入勞作、參與地方日常，感受土地溫度與人們故事。

基金會表示，今年「離家出走」共規劃4場，8月已在新北金山舉辦一場，這幾天來到花蓮豐濱，接下來將前往台東長濱與高雄旗山，讓更多熟齡世代透過行動與在地連結，發現生活新可能。