花蓮市5傳統市場聯合促銷 買2台斤贈50元抵用券
花蓮市中華、復興、大同、中山與重慶共5處傳統市場，今天起至10月3日推出聯合促銷，每週四、五在指定市場採買滿2台斤，可兌換面額50元抵用券，每人每天最多可換2張。
「市市有斤喜、滿斤抽好禮」聯合促銷活動，今明2天中華、復興市場先登場；25至26日為大同、中山市場；10月2日至3日為重慶市場。
花蓮市公所表示，消費者活動時間在指定市場消費滿2台斤，就可兌換一張50元抵用券，每人每日最多兌換2張，可在5家市場使用；還可獲得摸彩券，每人每天最多4張，大獎包括電視、除濕機及氣炸鍋。
重慶市場主委陳愛玲表示，震後經濟蕭條，希望多辦幾場促銷活動，改善大環境經濟；中華市場主委鄭元漳說，在中秋節前推出促銷活動，可成為消費者採買誘因，也建議公所安排縣外觀摩據點，讓攤商學習交流機會。
花蓮市長魏嘉彥說，市場不只是買賣場域，更是市民交流空間，透過聯合促銷，鼓勵民眾走進傳統市場，這些摸彩品是公所與市場共同準備，希望大家買得開心、抽得盡興。
