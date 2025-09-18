快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影

基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來體育館上方常有鴿子群聚、築巢，緊臨民宅住戶出入常常「天降鴿糞」，整條馬路都是鳥屎，十分困擾，民代盼市府移除及設置電子聲波驅趕。市府表示，近期將先移除鳥巢並研議設網防堵。

體育館旁住戶反映，近來鴿子群聚並四處築巢，每天在平台、管線、牆面邊緣站立群聚休息，飛動時就會降下鳥糞，住戶出入時一不小心就會被鳥糞砸中，且已有不少鴿子飛到民宅陽台築巢，趕也趕不走，十分困擾。

一名住戶指著地上說，36巷整條馬路地上都是鳥糞，長有30多公尺如同「鳥糞路」，住戶擔心有環境衛生問題，鴿子在民宅陽台、遮雨棚、體育館間飛來飛去，十分困擾。

市議員韓世昱說，體育館每天進出的人很多，建物上方鴿子群聚築巢，住戶常被鴿糞砸中，不只困擾，也有嚴重環境衛生問題，盼市府協助驅趕、移除鳥巢，解決環境汙染及呼吸健康問題。

韓世昱日前邀市府相關單位會勘，結論為動保所同意派工移置他處並清洗鴿巢附近糞便，體育場會定期巡查改善，建議動保所採購電子聲波驅趕鴿子器具。

基隆體育場場長林柏樹說，因為體育館是挑高建築，鴿子群聚在體育館和民宅間，繁殖十分快速，造成下方民宅鳥糞的困擾，導致有環境衛生問題，將會與動保所合作先移除鳥巢並清除鳥糞。

基隆動保所長陳柏廷指出，已請鳥類專家到場協助，建議先清除體育館及民宅的鳥巢，並在適當處架設網具防堵又回來築巢，就會逐漸少群集，至於是否採電子設備驅趕，一開始會有效果，但久了可能就會習慣，會再研議看採取何方式來防杜。

基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／翻攝
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／翻攝
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，地上到處是鳥糞。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，地上到處是鳥糞。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來鴿子群聚、築巢，常「天降鴿糞」，十分困擾。記者游明煌／攝影

住戶 鴿子 體育館

延伸閱讀

全基隆剩這件威權象徵 台船基隆廠蔣中正銅像保持原樣

大量黑煙竄出！基隆修車廠火災 35歲女葬身火窟

威權象徵基隆剩已46年蔣中正銅像 台船：暫不移置

基隆現有最大量體的人行天橋 市府決定拆除！最快今年底讓它消失

相關新聞

搶救月餅大作戰！花蓮社福團體銷量跌破5成 原因曝光

花蓮震後景氣尚未回溫，距離中秋節剩不到3周，社福團體販售的月餅禮盒銷量甚至不到去年一半，縣議會無黨政團多位議員集資認購，...

403地震讓花蓮市這座「大紅橋」位移2公尺 終於要修好通行了

花蓮市菁華橋大紅橋身醒目，是市區觀光地標，去年403地震後橋體嚴重位移，市公所封橋施工，目前進度已超過9成，預計月底完工...

影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾

基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來體育館上方常有鴿子群聚、築巢，緊臨民宅住戶出入常常「天降鴿糞」，整條馬路都是鳥屎...

0403震損修繕 花蓮港碼頭恢復使用 菁華橋下月可望通行

去年403強震造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面出現20至70公分不等高差陷落，裝卸設備也受損，港務公司先後投入...

全基隆剩這件威權象徵 台船基隆廠蔣中正銅像保持原樣

台船基隆廠內有座先總統蔣中正的銅像，基座有「永懷領袖」字樣，是基隆市多年前造冊列管「威權象徵」僅存的未處理個案。民進黨市...

蘇澳區漁會集結9款膨派海鮮 推中秋鱻宴超值禮盒優惠價1999元

國人中秋節瘋烤肉，宜蘭蘇澳區漁會推出中秋鱻宴禮盒，包含龍虎斑石斑、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。