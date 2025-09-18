影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾

基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來體育館上方常有鴿子群聚、築巢，緊臨民宅住戶出入常常「天降鴿糞」，整條馬路都是鳥屎，十分困擾，民代盼市府移除及設置電子聲波驅趕。市府表示，近期將先移除鳥巢並研議設網防堵。

體育館旁住戶反映，近來鴿子群聚並四處築巢，每天在平台、管線、牆面邊緣站立群聚休息，飛動時就會降下鳥糞，住戶出入時一不小心就會被鳥糞砸中，且已有不少鴿子飛到民宅陽台築巢，趕也趕不走，十分困擾。

一名住戶指著地上說，36巷整條馬路地上都是鳥糞，長有30多公尺如同「鳥糞路」，住戶擔心有環境衛生問題，鴿子在民宅陽台、遮雨棚、體育館間飛來飛去，十分困擾。

市議員韓世昱說，體育館每天進出的人很多，建物上方鴿子群聚築巢，住戶常被鴿糞砸中，不只困擾，也有嚴重環境衛生問題，盼市府協助驅趕、移除鳥巢，解決環境汙染及呼吸健康問題。

韓世昱日前邀市府相關單位會勘，結論為動保所同意派工移置他處並清洗鴿巢附近糞便，體育場會定期巡查改善，建議動保所採購電子聲波驅趕鴿子器具。

基隆體育場場長林柏樹說，因為體育館是挑高建築，鴿子群聚在體育館和民宅間，繁殖十分快速，造成下方民宅鳥糞的困擾，導致有環境衛生問題，將會與動保所合作先移除鳥巢並清除鳥糞。