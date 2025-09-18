聽新聞
0:00 / 0:00
影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾
基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來體育館上方常有鴿子群聚、築巢，緊臨民宅住戶出入常常「天降鴿糞」，整條馬路都是鳥屎，十分困擾，民代盼市府移除及設置電子聲波驅趕。市府表示，近期將先移除鳥巢並研議設網防堵。
體育館旁住戶反映，近來鴿子群聚並四處築巢，每天在平台、管線、牆面邊緣站立群聚休息，飛動時就會降下鳥糞，住戶出入時一不小心就會被鳥糞砸中，且已有不少鴿子飛到民宅陽台築巢，趕也趕不走，十分困擾。
一名住戶指著地上說，36巷整條馬路地上都是鳥糞，長有30多公尺如同「鳥糞路」，住戶擔心有環境衛生問題，鴿子在民宅陽台、遮雨棚、體育館間飛來飛去，十分困擾。
市議員韓世昱說，體育館每天進出的人很多，建物上方鴿子群聚築巢，住戶常被鴿糞砸中，不只困擾，也有嚴重環境衛生問題，盼市府協助驅趕、移除鳥巢，解決環境汙染及呼吸健康問題。
韓世昱日前邀市府相關單位會勘，結論為動保所同意派工移置他處並清洗鴿巢附近糞便，體育場會定期巡查改善，建議動保所採購電子聲波驅趕鴿子器具。
基隆體育場場長林柏樹說，因為體育館是挑高建築，鴿子群聚在體育館和民宅間，繁殖十分快速，造成下方民宅鳥糞的困擾，導致有環境衛生問題，將會與動保所合作先移除鳥巢並清除鳥糞。
基隆動保所長陳柏廷指出，已請鳥類專家到場協助，建議先清除體育館及民宅的鳥巢，並在適當處架設網具防堵又回來築巢，就會逐漸少群集，至於是否採電子設備驅趕，一開始會有效果，但久了可能就會習慣，會再研議看採取何方式來防杜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言