快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

聽新聞
0:00 / 0:00

搶救月餅大作戰！花蓮社福團體銷量跌破5成 原因曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣4家社福機構推出中秋禮盒，種類繁多各有特色。記者王燕華／攝影
花蓮縣4家社福機構推出中秋禮盒，種類繁多各有特色。記者王燕華／攝影

花蓮震後景氣尚未回溫，距離中秋節剩不到3周，社福團體販售的月餅禮盒銷量甚至不到去年一半，縣議會無黨政團多位議員集資認購，攜手行銷，呼籲社會大眾支持，一同買月餅、做公益。

無黨政團昨邀請會芥菜種會習藝所、黎明庇護工場、畢士大教養院、善牧中心飛炫屋分享中秋禮盒，總召楊華美、議長張峻，林源富、程美蓮、簡智隆、黃馨、蔡依靜等多位議員共同認購，林源富當場宣布加碼2萬元，盼拋磚引玉。

楊華美說，去年403地震造成花蓮產業受到影響，至今未復原，太魯閣多個知名景點還在封閉，民生、經濟、觀光都不景氣，社福機構間接受影響，因此連續第2年發起公益月餅禮盒認購活動。

4家社福機構推出的中秋禮盒種類繁多，各有特色。善牧中心執行長朱玉貴說，飛炫屋工坊提供婦女工作機會，今年新推出「柿事蘋安」禮盒，月餅外型就像蘋果與紅柿，相當喜氣可愛，去年中秋禮盒銷量約800盒，今年不到一半，還在努力。

黎明庇護工場主任鍾京廷說，庇護工場成立17年，協助身心障礙者學習一技之長，每年中秋節是最重要的銷售旺季，但目前僅及往年6成。今年推出4款禮盒，紅豆麻糬要「黏住顧客」，還與在地名產業者推出聯名款禮盒，並有低溫乾燥的無子檸檬片，努力行銷。

畢士大教養院近日咖啡屋開張，也販售自家烘焙坊產品，院長戴孟蓁說，今年還推出咖啡禮盒，米穀粉起司月餅、土鳳梨酥、牛奶豆沙月餅等口味；芥菜種會花蓮習藝所督導林威廉希望藉由行銷，讓月餅能從中秋限定，擴大到日常點心。

楊華美日前到黎明庇護工廠，看到身心障礙員工努力烘焙、包裝，相當感動，她說，這些機構長期陪伴家庭困難、身心障礙者，在花蓮扮演重要角色，透過聯合促銷，希望外界看到禮盒的設計與巧思，協助社福團體不怕金額少，盼社會大眾多支持。

花蓮縣議會黨團無黨政團力挺社福機構，認購中秋禮盒，也呼籲社會大眾多支持。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會黨團無黨政團力挺社福機構，認購中秋禮盒，也呼籲社會大眾多支持。記者王燕華／攝影
花蓮縣4家社福機構推出中秋禮盒，種類繁多各有特色。記者王燕華／攝影
花蓮縣4家社福機構推出中秋禮盒，種類繁多各有特色。記者王燕華／攝影
花蓮縣4家社福機構推出中秋禮盒，種類繁多各有特色。記者王燕華／攝影
花蓮縣4家社福機構推出中秋禮盒，種類繁多各有特色。記者王燕華／攝影

禮盒 月餅 中秋節

延伸閱讀

企業老闆暖送月餅給家扶 佃農之子回憶小時一顆月餅分三天吃

中秋節將近 高市副議長贈月餅感謝基層員警辛勞

花蓮市菁華橋震損位移 拚10月初重新開放

震後買氣冷清 花蓮4社福機構聯合行銷中秋禮盒

相關新聞

搶救月餅大作戰！花蓮社福團體銷量跌破5成 原因曝光

花蓮震後景氣尚未回溫，距離中秋節剩不到3周，社福團體販售的月餅禮盒銷量甚至不到去年一半，縣議會無黨政團多位議員集資認購，...

403地震讓花蓮市這座「大紅橋」位移2公尺 終於要修好通行了

花蓮市菁華橋大紅橋身醒目，是市區觀光地標，去年403地震後橋體嚴重位移，市公所封橋施工，目前進度已超過9成，預計月底完工...

影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾

基隆信二路36巷體育館周圍居民投訴，近來體育館上方常有鴿子群聚、築巢，緊臨民宅住戶出入常常「天降鴿糞」，整條馬路都是鳥屎...

0403震損修繕 花蓮港碼頭恢復使用 菁華橋下月可望通行

去年403強震造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面出現20至70公分不等高差陷落，裝卸設備也受損，港務公司先後投入...

全基隆剩這件威權象徵 台船基隆廠蔣中正銅像保持原樣

台船基隆廠內有座先總統蔣中正的銅像，基座有「永懷領袖」字樣，是基隆市多年前造冊列管「威權象徵」僅存的未處理個案。民進黨市...

蘇澳區漁會集結9款膨派海鮮 推中秋鱻宴超值禮盒優惠價1999元

國人中秋節瘋烤肉，宜蘭蘇澳區漁會推出中秋鱻宴禮盒，包含龍虎斑石斑、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。