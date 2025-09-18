搶救月餅大作戰！花蓮社福團體銷量跌破5成 原因曝光

花蓮震後景氣尚未回溫，距離中秋節剩不到3周，社福團體販售的月餅禮盒銷量甚至不到去年一半，縣議會無黨政團多位議員集資認購，攜手行銷，呼籲社會大眾支持，一同買月餅、做公益。

無黨政團昨邀請會芥菜種會習藝所、黎明庇護工場、畢士大教養院、善牧中心飛炫屋分享中秋禮盒，總召楊華美、議長張峻，林源富、程美蓮、簡智隆、黃馨、蔡依靜等多位議員共同認購，林源富當場宣布加碼2萬元，盼拋磚引玉。

楊華美說，去年403地震造成花蓮產業受到影響，至今未復原，太魯閣多個知名景點還在封閉，民生、經濟、觀光都不景氣，社福機構間接受影響，因此連續第2年發起公益月餅禮盒認購活動。

4家社福機構推出的中秋禮盒種類繁多，各有特色。善牧中心執行長朱玉貴說，飛炫屋工坊提供婦女工作機會，今年新推出「柿事蘋安」禮盒，月餅外型就像蘋果與紅柿，相當喜氣可愛，去年中秋禮盒銷量約800盒，今年不到一半，還在努力。

黎明庇護工場主任鍾京廷說，庇護工場成立17年，協助身心障礙者學習一技之長，每年中秋節是最重要的銷售旺季，但目前僅及往年6成。今年推出4款禮盒，紅豆麻糬要「黏住顧客」，還與在地名產業者推出聯名款禮盒，並有低溫乾燥的無子檸檬片，努力行銷。

畢士大教養院近日咖啡屋開張，也販售自家烘焙坊產品，院長戴孟蓁說，今年還推出咖啡禮盒，米穀粉起司月餅、土鳳梨酥、牛奶豆沙月餅等口味；芥菜種會花蓮習藝所督導林威廉希望藉由行銷，讓月餅能從中秋限定，擴大到日常點心。