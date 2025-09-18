聽新聞
403地震讓花蓮市這座「大紅橋」位移2公尺 終於要修好通行了
花蓮市菁華橋大紅橋身醒目，是市區觀光地標，去年403地震後橋體嚴重位移，市公所封橋施工，目前進度已超過9成，預計月底完工，驗收後下月就可開放通行。
菁華橋位於花蓮市菁華街底，前身是1923年興建的「朝日橋」，早年是木式吊橋，戰後更名「菁華橋」，1958年改建為水泥結構橋梁，1997年再由花蓮縣政府向中央爭取經費，改建為鋼拱橋，橫跨美崙溪的大紅橋身相當吸睛，是市內重要觀光地標，不少市民走過菁華橋到美崙溪畔散步，欣賞美景。
縣議員楊華美說，菁華橋是不少市民到美崙溪畔健身散步的重要通道，去年4月震損封閉，一年半來多次有民眾詢問何時才能恢復通行，何時才能到美崙溪畔運動散步，她與市公所到現場會勘，監造廠商說明，菁華橋北端因震損偏移，工期原定3個月完成，後來發現南端也偏移，因此變更工程設計一起修繕，預計這個月底完工，不過美崙溪另在進行護岸工程，溪畔草地、步道可能還是會封閉。
市公所建設課長徐國城說明，403地震使得菁華大橋北端橋體向海邊位移約1、2公尺，市公所斥資846萬元修繕，包括修理橋台、更換支撐墊，汰換伸縮縫、修繕防護橋等，因南端也有偏移，以標餘款一併處理，工程進度約94%，這個月下旬完工後會盡速辦理驗收，下個月開放通行。
