0403震損修繕 花蓮港碼頭恢復使用 菁華橋下月可望通行

去年403強震造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面出現20至70公分不等高差陷落，裝卸設備也受損，港務公司先後投入近5億元修復，已完工；市區觀光地標菁華橋也因強震北端嚴重位移，市公所修復進度逾9成，預計下月恢復通行。

花蓮港務分公司表示，403地震時港區測得震度6弱，持續長達40多秒，造成港區9座碼頭等設施受損，當時立即鋪築臨時引道，維持裝卸車輛動線不中斷，並邀請國內外專家學者與顧問公司研擬修復方案，採「大震好修、小震不壞」設計理念，降低未來強震帶來的修復成本與時間。

去年先完成第17、18、21、23及25號等5座碼頭與通關服務站周邊地坪5公頃修復，今年接續修繕19、20、22與24號等4座碼頭，目前花蓮港外港9座碼頭各項營運設施都已正常運作。

花蓮市菁華橋建於1923年，前身為「朝日橋」。議員楊華美說，菁華橋去年4月震損封閉，一年半來多次有民眾詢問何時才能恢復通行，她邀市公所會勘，確認9月底可以完工。

市公所建設課長徐國城說，403地震使得菁華大橋北端橋體向海邊位移約1、2公尺，市公所斥資846萬元修繕，包括修理橋台、更換支撐墊，汰換伸縮縫、修繕防護橋等，因南端也有偏移，以標餘款一併處理，工程進度約94%，這個月下旬完工後會盡速辦理驗收，下個月開放通行。