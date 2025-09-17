快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

聽新聞
0:00 / 0:00

全基隆剩這件威權象徵 台船基隆廠蔣中正銅像保持原樣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台船基隆廠內有座先總統蔣中正的銅像，基座有「永懷領袖」字樣，是基隆市僅存列冊未處理的「威權象徵」個案。記者邱瑞杰／攝影
台船基隆廠內有座先總統蔣中正的銅像，基座有「永懷領袖」字樣，是基隆市僅存列冊未處理的「威權象徵」個案。記者邱瑞杰／攝影

台船基隆廠內有座先總統蔣中正的銅像，基座有「永懷領袖」字樣，是基隆市多年前造冊列管「威權象徵」僅存的未處理個案。民進黨市議員張之豪今天說，國營事業土地不須浪費空間矗立銅像。廠內員工說，銅像已設立數十年，沒必要拆除。

內政部的統計資料顯示，基隆市民國112年錄案列管威權象徵共11件，至今僅存1件，就是位在台船基隆廠入口旁廣場，著長袍柱杖的蔣中正立像，基座正面有「永懷領袖」字樣，側面是台船廠徽，已設立46年。

張之豪認為，如今已是民主時代，對於紀念所謂領導、偉人的行為，應回歸到個人或團體自發性行為，國營事業土地要更有效率使用，不須浪費空間矗立政治人物銅像。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，蔣中正是已故國家領袖，若沒有蔣中正，就沒有中華民國在台灣的歷史，台灣可能在823砲戰就被中共政權「解放」。每位總統任內所為，後人可評價，無論優劣好壞都應給予尊重，若因地方發展需要移置，也可與當地居民一同討論。

台船基隆廠今天表示，這座銅像會保持原樣，目前沒有計畫移置。有員工說，早期員工還會要在這處廣場升旗，蔣中正銅像已存在這麼久，沒有必要刻意拆除。

基隆市政府教育處2018年統計，全市共有9處校園有「威權象徵」銅像遭列管，七堵國小去年移置銅像移置，已全數「處理」完畢。教育界人士說，對228事件受難家屬而言，蔣中正可能是「十惡不赦的壞人」，而從中國大陸跟著蔣來到台灣的外省老兵，可能會有不同觀點。

基隆 蔣中正 張之豪

延伸閱讀

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

威權象徵基隆剩已46年蔣中正銅像 台船：暫不移置

蕭美琴：蔣宋美齡一生致力守護中華民國 推動台美關係

台東建農里2蔣中正雕像緩拆 市公所：願接手管理

相關新聞

全基隆剩這件威權象徵 台船基隆廠蔣中正銅像保持原樣

台船基隆廠內有座先總統蔣中正的銅像，基座有「永懷領袖」字樣，是基隆市多年前造冊列管「威權象徵」僅存的未處理個案。民進黨市...

蘇澳區漁會集結9款膨派海鮮 推中秋鱻宴超值禮盒優惠價1999元

國人中秋節瘋烤肉，宜蘭蘇澳區漁會推出中秋鱻宴禮盒，包含龍虎斑石斑、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝...

宜蘭「米王」揭曉！ 29歲青農劉耀群蟬聯嚴選米賽冠軍

被視為宜蘭米界「奧斯卡」的嚴選優質米競賽今公布評選結果，「米王」由冬山鄉農會29歲青農劉耀群蟬聯奪冠。劉耀群說，公布得獎...

台東長濱「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」開幕 打造數位遊牧場域

台東縣長濱鄉今迎來花東首座結合「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」正式開幕，縣長饒...

台東3婦人疑似中毒檢驗報告出爐 衛生局：誤食「大花曼陀羅」

台東縣卑南鄉日前傳出3名婦人疑似食物中毒意外，3人聲稱吃了野菜「南非葉」，衛生局採集野菜送驗，今公布檢驗結果，確認3人誤...

403強震重創花蓮港 9座碼頭修建提前完工抗震力升級

去年發生403強震，造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面出現20至70公分不等高差陷落，裝卸設備也受損。港務公司先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。