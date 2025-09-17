全基隆剩這件威權象徵 台船基隆廠蔣中正銅像保持原樣

台船基隆廠內有座先總統蔣中正的銅像，基座有「永懷領袖」字樣，是基隆市多年前造冊列管「威權象徵」僅存的未處理個案。民進黨市議員張之豪今天說，國營事業土地不須浪費空間矗立銅像。廠內員工說，銅像已設立數十年，沒必要拆除。

內政部的統計資料顯示，基隆市民國112年錄案列管威權象徵共11件，至今僅存1件，就是位在台船基隆廠入口旁廣場，著長袍柱杖的蔣中正立像，基座正面有「永懷領袖」字樣，側面是台船廠徽，已設立46年。

張之豪認為，如今已是民主時代，對於紀念所謂領導、偉人的行為，應回歸到個人或團體自發性行為，國營事業土地要更有效率使用，不須浪費空間矗立政治人物銅像。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，蔣中正是已故國家領袖，若沒有蔣中正，就沒有中華民國在台灣的歷史，台灣可能在823砲戰就被中共政權「解放」。每位總統任內所為，後人可評價，無論優劣好壞都應給予尊重，若因地方發展需要移置，也可與當地居民一同討論。

台船基隆廠今天表示，這座銅像會保持原樣，目前沒有計畫移置。有員工說，早期員工還會要在這處廣場升旗，蔣中正銅像已存在這麼久，沒有必要刻意拆除。

基隆市政府教育處2018年統計，全市共有9處校園有「威權象徵」銅像遭列管，七堵國小去年移置銅像移置，已全數「處理」完畢。教育界人士說，對228事件受難家屬而言，蔣中正可能是「十惡不赦的壞人」，而從中國大陸跟著蔣來到台灣的外省老兵，可能會有不同觀點。