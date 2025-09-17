聽新聞
0:00 / 0:00
蘇澳區漁會集結9款膨派海鮮 推中秋鱻宴超值禮盒優惠價1999元
國人中秋節瘋烤肉，宜蘭蘇澳區漁會推出中秋鱻宴禮盒，包含龍虎斑石斑、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝等9種海鮮，原價2390元，搶購優惠價1999元，限量200盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名，再享九折優惠，售完為止。
此外，只要999元加購龍虎斑石斑魚一尾2公斤以上，由漁會輪切處理真空包裝，每盒大約10片，可清蒸、煮湯及乾煎，美味可口；白腹鯖魚片禮盒每片200公克，10片包裝，原價720元，限量優惠價600元。
蘇澳區漁會每年中秋節及年節前推出海鮮禮盒，由漁會自行吸收裁切海鮮的處理費用，把鮮美海味平價供應給消費者。漁會總幹事陳春生表示，近來民生物價飛漲，但區漁會嚴選「鱻宴搶鮮集錦禮盒」不漲，佛心價供貨，物超所值。
中秋鱻宴集錦禮盒的海鮮包括龍虎斑石斑魚、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝、鯖魚片、大顆花枝丸、飛魚卵香腸，另加贈鬼頭刀下巴共9大項，新鮮膨派，中秋團圓所需美味佳餚一次購足。
蘇澳漁會表示，另有體型稍大一點的2公斤以上龍虎石斑，只要999元可加購一尾，漁會採輪切真空包裝，民眾免去處理麻煩，清蒸、煮湯及乾煎都很美味；白腹鯖魚片禮盒10片，限量優惠價600元，俗稱「扁仔青飛」的白腹鯖魚片，油脂豐厚，乾煎或蒸煮簡單料理，是家中常備海鮮選項。
蘇澳區漁會網路商城https://www.afish.com.tw，預購服務專線:03-9972808，運費160元，購買兩盒以上免運費，宅配出貨日期9月22日至26日，出貨後約2至3天到貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言