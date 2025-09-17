花蓮市菁華橋震損位移 拚10月初重新開放

快訊

中央社／ 花蓮縣17日電

橫跨花蓮美崙溪的菁華橋在0403地震後受損，橋梁北端偏移約2公尺，花蓮市公所封閉修復，修復過程發現南端也偏移，原訂3個月工期歷經波折，預計月底完工，並於10月初重新開放。

花蓮市公所建設課長徐國城今天表示，0403地震後菁華橋北端橋體位移約2公尺、橋台損壞，當時提報修繕北端位移部分，施作過程發現南端橋體也有偏移，因此變更工程設計，斥資約新台幣840萬元修復。

監造單位解釋，施工過程必須把橋體撐起，換掉支承底座，再汰換伸縮縫、修繕防護牆等，橋體撐起過程，發現南端也偏移，因此一併修繕。

徐國城說，目前工程進度超過9成，預計9月底可完工，待驗收後，最快10月初就可重新開放。

無黨籍花蓮縣議員楊華美說，菁華橋是在地居民散步路線，民眾都很關心修復時程，菁華橋最快10月重新開放，橋下的美崙溪護岸工程仍在施工，溪畔草地和步道仍封閉。

菁華橋大紅亮麗的橋身十分顯眼，前身是小型吊橋的結構，建於1923年當時稱為「朝日橋」，戰後改名為菁華橋，1958年改建為水泥橋，直到1997年花蓮縣政府向中央爭取經費，將水泥橋改建為有22條鋼索的鋼拱橋，可連接溪畔公園，橋下則有美崙溪自行車道。

