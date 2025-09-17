宜蘭「米王」揭曉！ 29歲青農劉耀群蟬聯嚴選米賽冠軍

被視為宜蘭米界「奧斯卡」的嚴選優質米競賽今公布評選結果，「米王」由冬山鄉農會29歲青農劉耀群蟬聯奪冠。劉耀群說，公布得獎名單前面都沒有念到他的名字，以為今年沒指望了，沒想到是冠軍，非常開心，他透露在天氣變異情況下，用心與經驗是他的奪冠之鑰。

經過激烈競賽，今天產生2025宜蘭嚴選優質米競賽的得獎名單，冠軍冬山鄉農會劉耀群，亞軍壯圍鄉農會藍崧愷，季軍頭城鎮鄉農會蕭宇廷，優選共有冬山鄉農會馬慶任、三星地區鄉農會簡桂賢、宜蘭市農會葉水盆、冬山鄉農會劉宇濬及冬山鄉農會楊建鐘，人氣獎礁溪鄉農會黃正為。

冠、亞、季軍分別可獲獎金30萬元、15萬元及5萬元，優選及人氣獎各有1萬元獎金，其餘入選者也可獲得5000元獎金。值得一提是，進入評選17人中，有7位的年紀在40歲以下，除了冠軍得主29歲，亞軍藍崧愷僅23歲，是這次競賽年紀最輕的參賽者，表現亮眼，有越來越多年輕人願意接手務農。

宜蘭只有一期稻作，田地下半年休養生息，種出來的米特別好吃，縣政府為好上加好，連續8年舉辦宜蘭嚴選米競賽，得獎稻米有品牌掛保證。今年共32人報名，必須具備產銷履歷或有機驗證，經過田間檢查、411項農藥殘留檢驗農藥未檢出、SGS的稻穀多重分析與DNA鑑定等，層層關卡，才選出17人取得角逐冠軍門票。

今天進入緊張決賽戰，縣府農業處邀集7名專家擔任評審進行官能品評，從17個樣品中透過米飯外觀、氣味、黏性、硬性與口感評分，最後當場公布冠軍得主是冬山鄉農民劉耀群，榮獲宜蘭年度「米王」大獎，30萬元獎金入袋。

代理縣長林茂盛親自揭曉冠軍名單並披上榮譽背帶與頒發獎座，劉耀群說，去年獲得第一名後很有信心，因此今年栽培手法跟去年一致，不過變異的天氣是最大挑戰，太熱擔心傷到稻米，寒流來襲又要做好保溫，必須留意天氣預報，進行調整田間作業，雖然時下流行田間AI控管，但他認為要種出好米，還是得靠用心及經驗，沒有捷徑，感謝縣府舉辦嚴選米競賽，提升宜蘭米知名度與品牌價值。