震後買氣冷清 花蓮4社福機構聯合行銷中秋禮盒

0403地震災情仍待復原，花蓮社福機構中秋禮盒銷量也受衝擊，花蓮縣議會無黨政團集資購買中秋禮盒刺激買氣，也聯合4家社福機構一同行銷。

無黨政團總召楊華美表示，0403地震後，花蓮觀光客銳減，產業移出也影響花蓮民生與經濟，去年有發動公益月餅禮盒認購活動，今年災後復建工程仍在進行，景氣恢復有限，因此再度發起認購活動。

楊華美提到，前幾天到工坊探視院生製作情形，每一步驟對他們來說都不容易，這些社福機構長期在花蓮扮演重要角色，陪伴有家庭困難、身心障礙者學習一技之長，協助就業。

黎明庇護工場主任鍾京廷說，庇護工場成立17年，協助身心障礙者學習一技之長，今年除了自家特色月餅，也與花蓮名產業者百年傳奇合作，聯名推出花生酥、堅果塔及沙琪瑪等。

鍾京廷表示，庇護工場營業額最主要來自春節、端午及中秋3大節日，以中秋節占比最重要，是支付薪資重要來源，今年到目前為止，只達到往年6成營業額，要更加努力。

善牧中心執行長朱玉貴提到，飛炫屋善工坊提供婦女工作，去年賣出800盒，今年訂購量不到400盒，希望大家可以多多支持。

畢士大教養院院長戴孟蓁說，今年院內新開幕咖啡屋，人力吃緊，純手工月餅產量有限，因此推出咖啡禮盒，從烘焙到包裝由院生自力完成，除了購買禮盒，也歡迎到咖啡屋支持院生。

芥菜種會習藝所督導林威廉說，除了安置兒少，也協助成年人「以工帶振」，讓他們重拾返回職場的信心，往年推出的中秋禮盒銷量不錯，未來希望朝常態化販售。

花蓮縣議會無黨政團認購新台幣4萬元，黨團發言人、縣議員林源富當場再加碼2萬元認購月餅禮盒。議員程美蓮肯定社福單位在各界的付出，這些月餅、餅乾都是受照顧者的結晶，是培養他們未來自立的重要機會。