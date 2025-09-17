震後買氣冷清 花蓮4社福機構聯合行銷中秋禮盒

快訊

中央社／ 花蓮縣17日電

0403地震災情仍待復原，花蓮社福機構中秋禮盒銷量也受衝擊，花蓮縣議會無黨政團集資購買中秋禮盒刺激買氣，也聯合4家社福機構一同行銷。

無黨政團總召楊華美表示，0403地震後，花蓮觀光客銳減，產業移出也影響花蓮民生與經濟，去年有發動公益月餅禮盒認購活動，今年災後復建工程仍在進行，景氣恢復有限，因此再度發起認購活動。

楊華美提到，前幾天到工坊探視院生製作情形，每一步驟對他們來說都不容易，這些社福機構長期在花蓮扮演重要角色，陪伴有家庭困難、身心障礙者學習一技之長，協助就業。

黎明庇護工場主任鍾京廷說，庇護工場成立17年，協助身心障礙者學習一技之長，今年除了自家特色月餅，也與花蓮名產業者百年傳奇合作，聯名推出花生酥、堅果塔及沙琪瑪等。

鍾京廷表示，庇護工場營業額最主要來自春節、端午及中秋3大節日，以中秋節占比最重要，是支付薪資重要來源，今年到目前為止，只達到往年6成營業額，要更加努力。

善牧中心執行長朱玉貴提到，飛炫屋善工坊提供婦女工作，去年賣出800盒，今年訂購量不到400盒，希望大家可以多多支持。

畢士大教養院院長戴孟蓁說，今年院內新開幕咖啡屋，人力吃緊，純手工月餅產量有限，因此推出咖啡禮盒，從烘焙到包裝由院生自力完成，除了購買禮盒，也歡迎到咖啡屋支持院生。

芥菜種會習藝所督導林威廉說，除了安置兒少，也協助成年人「以工帶振」，讓他們重拾返回職場的信心，往年推出的中秋禮盒銷量不錯，未來希望朝常態化販售。

花蓮縣議會無黨政團認購新台幣4萬元，黨團發言人、縣議員林源富當場再加碼2萬元認購月餅禮盒。議員程美蓮肯定社福單位在各界的付出，這些月餅、餅乾都是受照顧者的結晶，是培養他們未來自立的重要機會。

禮盒 花蓮 中秋節

相關新聞

蘇澳區漁會集結9款膨派海鮮 推中秋鱻宴超值禮盒優惠價1999元

國人中秋節瘋烤肉，宜蘭蘇澳區漁會推出中秋鱻宴禮盒，包含龍虎斑石斑、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝...

宜蘭「米王」揭曉！ 29歲青農劉耀群蟬聯嚴選米賽冠軍

被視為宜蘭米界「奧斯卡」的嚴選優質米競賽今公布評選結果，「米王」由冬山鄉農會29歲青農劉耀群蟬聯奪冠。劉耀群說，公布得獎...

台東長濱「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」開幕 打造數位遊牧場域

台東縣長濱鄉今迎來花東首座結合「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」正式開幕，縣長饒...

台東3婦人疑似中毒檢驗報告出爐 衛生局：誤食「大花曼陀羅」

台東縣卑南鄉日前傳出3名婦人疑似食物中毒意外，3人聲稱吃了野菜「南非葉」，衛生局採集野菜送驗，今公布檢驗結果，確認3人誤...

403強震重創花蓮港 9座碼頭修建提前完工抗震力升級

去年發生403強震，造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面出現20至70公分不等高差陷落，裝卸設備也受損。港務公司先...

基隆現有最大量體的人行天橋 市府決定拆除！最快今年底讓它消失

基隆市八堵路、國安路口的人行天橋，是基隆境內現存最大量體的天橋。基市府工務處今天表示，高齡者、身障人士、推嬰兒車或菜籃車...

