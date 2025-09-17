台東長濱「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」開幕 打造數位遊牧場域

台東縣長濱鄉今迎來花東首座結合「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」正式開幕，縣長饒慶鈴指出，遠距工作、跨境生活已成為世界趨勢，5年前台東就開始布局數位遊牧，今年也正式成為國發會認定的數位遊牧示範場域。

饒慶鈴表示，台東憑藉山海自然、多元文化與友善環境，5年前便開始布局數位遊牧，邀請國際遊牧者來體驗生活、打造TTNomad平台、設立服務據點、鼓勵在地商家提供更友善的環境，今年成為國發會認定的數位遊牧示範場域，目前已累積吸引132位在TTNomad實名註冊並來台東的遊牧者，另獲得「數位遊牧友善標章」店家也增加至26家。

「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」由長濱鄉農會與雄本團隊（小本愛玉、雄本老屋）攜手策畫，饒慶鈴受邀出席開幕活動，和與會嘉賓共同見證這座以「在地農產 × 慢活文化 × 深度連結」為核心的新型態空間，為台東「慢經濟」與農業價值鏈升級，開啟新的篇章。

長濱鄉農會總幹事洪正憲指出，為推動長濱地區更全面的農作產銷體系並形塑農產品牌價值，今年進一步以「綠色採購」為核心理念，融合東海岸獨特的慢活節奏與包容文化，策畫成立Luma Base這座以地方農產與文化為底蘊的生活平台，結合綠色採購中心、數位遊牧基地及旅行中繼站的多元定位，為在地農產永續發展注入新動能。

Luma Base不僅為長濱農產打造展售據點，更以友善環境的核心選品呼應其理念，如「長濱1號糙香酥」將在地有機米、長濱海鹽與傳統麥芽糖製作為香氣醇厚的點心，提升了農產品的附加價值；「吟濱酒釀」則利用因外觀瑕疵而容易被市場忽略的米粒進行釀造，體現循環永續的精神。