快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

聽新聞
0:00 / 0:00

台東長濱「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」開幕 打造數位遊牧場域

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）指出，5年前台東就開始布局數位遊牧，今年也正式成為國發會認定的數位遊牧示範場域。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（左）指出，5年前台東就開始布局數位遊牧，今年也正式成為國發會認定的數位遊牧示範場域。圖／台東縣政府提供

台東縣長濱鄉今迎來花東首座結合「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」正式開幕，縣長饒慶鈴指出，遠距工作、跨境生活已成為世界趨勢，5年前台東就開始布局數位遊牧，今年也正式成為國發會認定的數位遊牧示範場域。

饒慶鈴表示，台東憑藉山海自然、多元文化與友善環境，5年前便開始布局數位遊牧，邀請國際遊牧者來體驗生活、打造TTNomad平台、設立服務據點、鼓勵在地商家提供更友善的環境，今年成為國發會認定的數位遊牧示範場域，目前已累積吸引132位在TTNomad實名註冊並來台東的遊牧者，另獲得「數位遊牧友善標章」店家也增加至26家。

「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」由長濱鄉農會與雄本團隊（小本愛玉、雄本老屋）攜手策畫，饒慶鈴受邀出席開幕活動，和與會嘉賓共同見證這座以「在地農產 × 慢活文化 × 深度連結」為核心的新型態空間，為台東「慢經濟」與農業價值鏈升級，開啟新的篇章。

長濱鄉農會總幹事洪正憲指出，為推動長濱地區更全面的農作產銷體系並形塑農產品牌價值，今年進一步以「綠色採購」為核心理念，融合東海岸獨特的慢活節奏與包容文化，策畫成立Luma Base這座以地方農產與文化為底蘊的生活平台，結合綠色採購中心、數位遊牧基地及旅行中繼站的多元定位，為在地農產永續發展注入新動能。

Luma Base不僅為長濱農產打造展售據點，更以友善環境的核心選品呼應其理念，如「長濱1號糙香酥」將在地有機米、長濱海鹽與傳統麥芽糖製作為香氣醇厚的點心，提升了農產品的附加價值；「吟濱酒釀」則利用因外觀瑕疵而容易被市場忽略的米粒進行釀造，體現循環永續的精神。

經營團隊將「慢經濟」與「文化加值」融入產業推廣，既開啟了地方農業與當代生活交織的新篇章，也是將企業ESG落於實踐。

台東縣長濱鄉今迎來花東首座結合「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」正式開幕。圖／台東縣政府提供
台東縣長濱鄉今迎來花東首座結合「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」正式開幕。圖／台東縣政府提供

綠色 饒慶鈴

延伸閱讀

留住專業人才 饒慶鈴宣布台東縣府「約用技術員」加薪

卓揆邀約談財劃法爭議 饒慶鈴：台東一般性補助款勿縮減

國產署用轉型正義拆台東蔣公銅像 饒慶鈴：低估台灣人民的智慧

支持庇護工場 台東縣府推出中秋禮盒85折優惠

相關新聞

南迴美學車站大武站曝光 旅客：有美術館的感覺

交通部鐵道局耗資7.88億元打造南迴鐵路9個美學車站，導入美學設計結合自然景觀，讓每個車站都是特色，其中，大武車站即將於...

宜蘭「米王」揭曉！ 29歲青農劉耀群蟬聯嚴選米賽冠軍

被視為宜蘭米界「奧斯卡」的嚴選優質米競賽今公布評選結果，「米王」由冬山鄉農會29歲青農劉耀群蟬聯奪冠。劉耀群說，公布得獎...

台東長濱「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」開幕 打造數位遊牧場域

台東縣長濱鄉今迎來花東首座結合「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」正式開幕，縣長饒...

台東3婦人疑似中毒檢驗報告出爐 衛生局：誤食「大花曼陀羅」

台東縣卑南鄉日前傳出3名婦人疑似食物中毒意外，3人聲稱吃了野菜「南非葉」，衛生局採集野菜送驗，今公布檢驗結果，確認3人誤...

403強震重創花蓮港 9座碼頭修建提前完工抗震力升級

去年發生403強震，造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面出現20至70公分不等高差陷落，裝卸設備也受損。港務公司先...

基隆現有最大量體的人行天橋 市府決定拆除！最快今年底讓它消失

基隆市八堵路、國安路口的人行天橋，是基隆境內現存最大量體的天橋。基市府工務處今天表示，高齡者、身障人士、推嬰兒車或菜籃車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。