台東3婦人疑似中毒檢驗報告出爐 衛生局：誤食「大花曼陀羅」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
婦人在白玉瀑布附近採集的野菜，證實為「大花曼陀羅」。圖／台東縣衛生局提供
台東縣卑南鄉日前傳出3名婦人疑似食物中毒意外，3人聲稱吃了野菜「南非葉」，衛生局採集野菜送驗，今公布檢驗結果，確認3人誤將「大花曼陀羅」葉片當成南非葉生食，引發「抗乙醯膽鹼中毒」症狀；至於茶藝館提供的茶品未檢出農藥成分。

衛生局表示，經食藥署後續檢驗結果，3名婦人吃的野菜為「大花曼陀羅」並非南非葉；大花曼陀羅又稱「白花曼陀羅」，葉片呈卵形至橢圓形，花呈漏斗狀，常見於低海拔地區，全株皆具毒性，誤食後恐引發口乾舌燥、心悸頭暈、幻覺、肌肉麻痺等症狀。

3位婦人於這個月6日相約到卑南鄉知本白玉瀑布爬山，中午在附近一家茶藝館用餐，3人先是喝完1壺餐前茶，接著品嘗燉菜後，就出現頭暈目眩症狀；業者上前關心，其中1人說只是茶醉，休息一下就好。但過沒多久，3姊妹開始無法行走，鄰桌客人協助攙扶，業者趕緊打119請求協助。

消防人員到場，發現其中2人意識混亂、無法清楚對話，血壓驟降，趕緊呼叫支援救護車，3人分別被送往馬偕、東基醫院治療，所幸均無大礙。而3人也向醫護表示，在白玉瀑布爬山時，曾採野菜南非葉食用。衛生局人員當天立即採樣烏龍茶湯及茶包，隔天再會同林姓婦人前往採集該野菜樣本，一併送檢。

台東縣卑南鄉日前傳出3名婦人疑似食物中毒意外，3人聲稱吃了野菜「南非葉」，衛生局採集野菜送驗，今公布檢驗結果，確認3人誤將「大花曼陀羅」葉片當成南非葉生食，引發「抗乙醯膽鹼中毒」症狀。圖／台東縣衛生局提供
