403強震重創花蓮港 9座碼頭修建提前完工抗震力升級

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年發生403強震，造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面受損，如今9座碼頭提前全面竣工並恢復正常運作。圖為第21號碼頭修復後。圖／花蓮港務分公司提供
去年發生403強震，造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面受損，如今9座碼頭提前全面竣工並恢復正常運作。圖為第21號碼頭修復後。圖／花蓮港務分公司提供

去年發生403強震，造成花蓮港外港第17至25號共9座碼頭鋪面出現20至70公分不等高差陷落，裝卸設備也受損。港務公司先後投入近5億元，施工同時確保港埠營運不中斷，如今9座碼頭提前全面竣工並恢復正常運作。

花蓮港務分公司指出，去年12月底前，完成第17、18、21、23及25號等5座碼頭與通關服務站周邊地坪5公頃修復，今年修復19、20、22與24號等4座碼頭，全部工程完工，花蓮港外港9座碼頭各項營運設施均已正常運作。

地震發生後，港區測得震度6弱，持續40多秒，損害程度比2018年0206地震更嚴重，港務公司立即鋪築臨時引道，維持裝卸車輛動線不中斷；並邀請國內外專家學者與顧問公司研擬修復方案，採「大震好修、小震不壞」設計理念，降低未來強震帶來的修復成本與時間。

花蓮港務分公司表示，工程除講求時效，更注重品質與環境永續，施工單位回收再利用受損鋪面材料，落實減碳理念；並透過創新岸線工法保存水下生態，實施生態補充調查及舉辦公民團體論壇。安全方面則導入電子安全帽與電子圍籬等智慧科技，確保工區職安無虞，並於今年3月通過金質獎初評。

港務分公司指出，花蓮港近十年歷經2次強震考驗，均能在應變搶修、交通維持及專家意見導入下，迅速完成修復並維持港埠運作。這次9座碼頭提前全面完工，不僅展現港務公司在防震修復上的能量，也讓花蓮港未來面對不可預期的大震，將確保碼頭以更少成本與時間完成修復，更有信心快速恢復營運。

花蓮港務分公司採「大震好修、小震不壞」設計理念修復碼頭，降低未來強震帶來的修復成本與時間。圖為第25號碼頭修復完工。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港務分公司採「大震好修、小震不壞」設計理念修復碼頭，降低未來強震帶來的修復成本與時間。圖為第25號碼頭修復完工。圖／花蓮港務分公司提供

