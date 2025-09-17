基隆現有最大量體的人行天橋 市府決定拆除！最快今年底讓它消失

基隆市八堵路、國安路口的人行天橋，是基隆境內現存最大量體的天橋。基市府工務處今天表示，高齡者、身障人士、推嬰兒車或菜籃車民眾使用天橋不便，橋墩也占用人行道空間，已在辦理工程招標作業，預計最快今年底拆除。

基隆市過去興建不少人行天橋，避免人車交織發生危險。隨著都市發展變遷和市民生活需要，市府逐步拆除使用率偏低的天橋，近2年先後已拆除南榮國小、碇內國小及東信國小前天橋，全市目前還有9座天橋。

暖暖區八西里長林明傳5年前反映民意，指有老人家走天橋不方便，直接穿越八堵路發生車禍，建議拆除天橋，並加畫斑馬線，更能保障行人安全。市府當時以仍有人使用，國安路口又無足夠行人庇護空間，不利設置號桿及畫設斑馬線，決定不拆除。

基市府今年執行台5線（七堵區光明路至到暖暖區八堵路）提升道路品質計畫，全線3.6公里，分5期推動。第1期從七堵地下道至長興地下道已在6月完工。第2期自長興地下道至明德二路口辦理工程招標作業中，預估今年底或明年初施工。

工務處表示，拆除八堵路、國安路天橋是第4期工程，但因民眾使用不便，橋墩與梯間佔用人行道空間，增加行人通行風險，決定回應民意期待優先拆除，提前辦理工程招標作業，最快今年底就可進場拆除。

工務處說，八堵路、國安路天橋拆除工程，會比照先前拆除方案，由施工人員切斷主梁接合處，再吊放至地面分解運離現場，再依序拆除樓梯及橋墩。施工團隊會兼顧安全與效率，縮短工期，降低對當地交通和民眾生活的影響，