威權象徵基隆剩已46年蔣中正銅像 台船：暫不移置

基隆市目前僅剩1件列管的威權象徵，矗立在台船基隆廠內長達46年的蔣中正銅像；台船基隆廠今天表示，會保持原樣，目前沒有計畫要移置銅像。

根據內政部統計，基隆市民國112年錄案列管威權象徵共11件，至今僅剩1件，這件就在台船基隆廠入口旁廣場，黑色著長袍的蔣中正銅像手持長棍，銅像底部已鏽蝕，基座正面刻印「永懷領袖」；有員工說，早期還要在這處廣場升旗，銅像已設立數十年，沒有必要拆除。

民進黨基隆市議員張之豪說，如今已是民主時代，對於紀念所謂領導、偉人的行為應回歸到個人或團體，國營事業土地要更有效率使用，不須浪費空間矗立銅像。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，蔣中正是已故偉大領袖之一，若沒有蔣中正，就沒有中華民國在台灣的歷史，台灣可能在823砲戰就被解放；每位總統在任期都會留下歷史軌跡給予後人評價，無論優劣好壞都應給予尊重，若是因地方發展需要而移置，也可與當地居民一同討論。

至於校園部分，基隆市政府教育處107年統計共有9校列管，去年將七堵國小銅像移置後已全數處理完畢；其中，碇內國小原本放置在廣場中央聳立的銅像，基座刻著「天下為公」，上方不到半身的蔣中正銅像，在不影響師生活動下，3年前施工時移至廣場角落，改噴塗為金色，安置在與人齊高的抿石子基柱上。

碇內國小校長黃正昆說，基柱並未刻文字，當作是一段歷史，對228受難家屬而言，蔣中正可能是十惡不赦壞人，而跟著蔣中正來到台灣的外省老兵，可能又會有不同觀點，所以接受與承認歷史已發生的苦痛，盼能慢慢癒合傷口回歸光明，同時，銅像也是教材，老師可透過銅像講述這段歷史。