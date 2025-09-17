聽新聞
南迴美學車站大武站曝光 旅客：有美術館的感覺
交通部鐵道局耗資7.88億元打造南迴鐵路9個美學車站，導入美學設計結合自然景觀，讓每個車站都是特色，其中，大武車站即將於下個月完工，整建外觀也曝光。旅客驚豔「有美術館的感覺」。
鐵道局東部工程分局表示，自2021年起南迴車站美學工程及車站周邊設施改善施工，預計今年底陸續完工，台東境內包括大武、金崙、太麻里、知本及康樂等5座車站，其餘4座屬於屏東端。
美學工程內容有車站本體裝修、周邊景觀整理、車站景觀設施設置、藝術季及策展等4大項；藉由藝術季及策展活動，創造地方循環產業鏈，活化車站周邊地方效益，帶動地方觀光產業發展。
南迴鐵路台東境內最南端的大武車站，以延續山林自然景觀創造綠意環境來設計，歷經3年的工程，近期圍籬拆除，嶄新的站體外觀也首度曝光，旅客驚豔不已，直呼「有美術館的感覺」。
「很漂亮！耳目一新。」周姓旅客說，跟以前車站外觀相比差很大，看得出來站體處處都有設計，有美術館的感覺，尤其車站外的牆面，很有特色，不再只是上下車的冰冷車站，而是視覺饗宴。
另在地吳姓鄉民表示，車站不僅外觀升級變美了，車內設施也更貼心，包括有無障礙設施、電梯及遮雨棚等，此外汽機停車空間更多更寬廣，這都是過去所沒有，希望以後更多人搭車來大武看看。
