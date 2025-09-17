聽新聞
居民反彈！台東建農里蔣公銅像 暫緩拆除

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東市建農里兩座蔣公銅像原訂本周拆除，台東縣議會與民代昨會勘，數十名里民聚集，聯手搶救銅像。記者徐白櫻／翻攝
台東市建農里兩座蔣公銅像原訂本周拆除，台東縣議會與民代昨會勘，數十名里民聚集，聯手搶救銅像。記者徐白櫻／翻攝

台東市建農里2座蔣公銅像原擬本周拆除，消息曝光後引起反彈，縣議會昨邀相關單位會勘，居民激動地說，歷史沒有功過、沒有對錯，不該輕易丟棄。台東市長陳銘風指市公所願承接場地維護工作，國有財產署台東辦事處表示將向上反映民眾心聲，銅像暫緩拆除。

建農里為河川沖積地，國民政府來台後，退伍軍人在此墾荒形成聚落，後期知本農場興建活動中心，並豎立2座蔣公銅像，歷史超過50年，土地則由退輔會移交國產署

國產署台東辦事處近日張貼公告，配合落實轉型正義、去除權威象徵政策，訂9月15日起拆除蔣公銅像，立委黃建賓以及黃仁出面「喊卡」。

昨天由縣議會邀相關單位會勘，數十名外省二代及榮眷到場聲援，希望能保留銅像。

居民說，建農里從荒地到聚落，歷史記憶早跟土地連結在一起，社區營造倡導地方要找出歷史故事豐富社區內涵，但把「認同」抹去是政府該做的事情嗎？除非政府不要人民了，才要丟掉歷史。

「除拆銅像外，內政部應有更重要的事情要做」台東市長陳銘風說，蔣公銅像是重要歷史，不該無緣無故拆除，如果可以，市公所願意接手管理。

議長吳秀華表示，蔣公銅像矗立幾十年，承載建農里及大知本地區居民的記憶與回憶，且銅像沒妨礙交通或任何人，沒道理僅憑國產署一紙公文就要拆除。

國產署台東辦事處主任蕭輝俊表示，會將居民心聲及市公所意見一併帶回討論，拆除行動暫緩進行。

台東 蔣介石 國產署 轉型正義

