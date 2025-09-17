聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮北區長者 逾半認知功能異常

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
門諾醫院在花蓮市、吉安鄉推動整合性照護長者功能評估，提醒及早檢測的重要性。圖／門諾醫院提供
門諾醫院在花蓮市、吉安鄉推動整合性照護長者功能評估，提醒及早檢測的重要性。圖／門諾醫院提供

台灣邁入超高齡社會，門諾醫院在花蓮市、吉安鄉推動整合性照護長者功能評估，發現有54％長者認知功能異常，43％視力退化，提醒及早檢測的重要性，才能對症治療。

門諾醫院表示，整合性照護長者功能評估簡稱ICOPE，由世界衛生組織（WHO）提出，強調在疾病尚未明顯出現前，先揪出功能退化徵兆，協助長者調整生活或尋求治療。醫療團隊連續2年走進社區，為長者檢測認知、行動、營養、視力、聽力與情緒六大面向。

花蓮市與吉安鄉有557名長者接受檢測，認知功能異常者達300人，占54％居冠；其次為視力異常237人，比例43％；行動能力異常149人，占27％、聽力異常92人，比例17％、憂鬱傾向47人，比例8％、營養狀況37人，占7％。

ICOPE個案管理師李若蘭舉例，「行動力測試」請長輩在12秒內完成5次起立坐下，若超過12秒，就顯示下肢肌力不足。結果不少65歲以上長者已出現衰弱跡象，提醒若能及早介入運動訓練，就能避免跌倒骨折與失能，甚至長期臥床惡性循環。

「ICOPE就像給長輩做全身健康警報器，提早響鈴就能提早救。」李若蘭強調，許多長輩誤以為失眠、跌倒、情緒低落只是自然老化，其實都是身體警訊，她呼籲及早發現、積極介入，才能守住自主生活與老年尊嚴。

延伸閱讀

花蓮高寮大橋重建進度超前 預計115年4月完工

讓學生自然說客語 花蓮鳳仁國小轉型客家實驗學校

花蓮北區長者檢測 逾5成出現認知功能異常警訊

豬肉批發價格攀升 花蓮光豐農會優化供應鏈

相關新聞

花蓮北區長者 逾半認知功能異常

台灣邁入超高齡社會，門諾醫院在花蓮市、吉安鄉推動整合性照護長者功能評估，發現有54％長者認知功能異常，43％視力退化，提...

基隆與韓延壽區 締結友好城市

基隆市長謝國樑前天率團前往南韓，與仁川延壽區簽署友好城市協定，謝國樑說，延壽區擁有韓國首座利用海水建成的水上公園「松島中...

羅東重陽禮金 人瑞加碼2千元

宜蘭羅東鎮公所宣布全面提高重陽節敬老禮金金額，百歲以上人瑞從2萬元提高為2萬2000元；90至99歲長者從6600元提高...

居民反彈！台東建農里蔣公銅像 暫緩拆除

台東市建農里2座蔣公銅像原擬本周拆除，消息曝光後引起反彈，縣議會昨邀相關單位會勘，居民激動地說，歷史沒有功過、沒有對錯，...

宜蘭「公共工程優質獎」龍潭湖景觀改善奪特優 游政勳獲貢獻獎

宜蘭縣政府每年舉辦「公共工程優質獎」，今年有81件工程符合資格，共14案優良作品參選，經過初審後，13案進入實地勘查與複...

地震後斷好幾截 花蓮高寮大橋復建工程明年4月可望提早完工

花蓮縣玉里鎮高寮大橋於3年前0918地震震損，經過中央核定9.94億元，去年動工復建大橋，至今工程進度超前達到75％，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。