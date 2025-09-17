花蓮北區長者 逾半認知功能異常

台灣邁入超高齡社會，門諾醫院在花蓮市、吉安鄉推動整合性照護長者功能評估，發現有54％長者認知功能異常，43％視力退化，提醒及早檢測的重要性，才能對症治療。

門諾醫院表示，整合性照護長者功能評估簡稱ICOPE，由世界衛生組織（WHO）提出，強調在疾病尚未明顯出現前，先揪出功能退化徵兆，協助長者調整生活或尋求治療。醫療團隊連續2年走進社區，為長者檢測認知、行動、營養、視力、聽力與情緒六大面向。

花蓮市與吉安鄉有557名長者接受檢測，認知功能異常者達300人，占54％居冠；其次為視力異常237人，比例43％；行動能力異常149人，占27％、聽力異常92人，比例17％、憂鬱傾向47人，比例8％、營養狀況37人，占7％。

ICOPE個案管理師李若蘭舉例，「行動力測試」請長輩在12秒內完成5次起立坐下，若超過12秒，就顯示下肢肌力不足。結果不少65歲以上長者已出現衰弱跡象，提醒若能及早介入運動訓練，就能避免跌倒骨折與失能，甚至長期臥床惡性循環。

「ICOPE就像給長輩做全身健康警報器，提早響鈴就能提早救。」李若蘭強調，許多長輩誤以為失眠、跌倒、情緒低落只是自然老化，其實都是身體警訊，她呼籲及早發現、積極介入，才能守住自主生活與老年尊嚴。