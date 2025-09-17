羅東重陽禮金 人瑞加碼2千元

宜蘭羅東鎮公所宣布全面提高重陽節敬老禮金金額，百歲以上人瑞從2萬元提高為2萬2000元；90至99歲長者從6600元提高為6800元；80至89歲長者從2000元提高為2200元；65至79歲從1000元提高為1200元，預估約1萬4千人受惠。

此外，今年凡是65歲至89歲長者，全部改以匯款方式發放禮金，長者只需申請一次，往後每年只要符合資格都會優先入帳；90歲至99歲長者可申請匯款或由鎮長親送；100歲以上人瑞由鎮長親送禮金，還有豬腳麵線。

羅東鎮公所去年就調高重陽禮金發放金額，今年更加碼羅東鎮公所宣布全面加碼重陽禮金2千至200元 預估1萬4千人受惠各個級距至少都調高200元，至於百歲以上人瑞級距一次調高2000元，約有10位。

鎮公所昨開記者會宣布長者福利，致贈對象為年滿65歲（民國49年次），並於當年度6月30日前已設籍羅東鎮，且於9月1日前戶籍未遷出羅東鎮的長者，整體預算約增290萬元。

鎮長吳秋齡表示，公所秉持「老吾老以及人之老」精神，重視民眾需求與聆聽心聲，今年對於重陽節禮金的實質加碼與匯款入帳，盼讓羅東鎮長者幸福感加倍。9月30日前申請匯款完成的長者，將於10月20日將重陽禮金匯入指定帳戶；10月1日至11月30日截止日申辦的長者，預計12月20日撥付。