基隆與韓延壽區 締結友好城市

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑率團前往韓國，與仁川廣域市延壽區廳長李載浩簽署友好城市協定，推動兩地青年交流、觀光合作、永續發展海洋文化。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑率團前往韓國，與仁川廣域市延壽區廳長李載浩簽署友好城市協定，推動兩地青年交流、觀光合作、永續發展海洋文化。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑前天率團前往南韓，與仁川延壽區簽署友好城市協定，謝國樑說，延壽區擁有韓國首座利用海水建成的水上公園「松島中央公園」，還有仁川經濟自由區，成為亞太地區重要新型永續示範都市，期望透過兩地締盟，推動城市治理升級，並為台韓實質交流再添動能，共創雙贏。

仁川市延壽區人口約42萬人，也是臨港城市，仁川市延壽區廳長李載浩去年10月間曾率團來台，由外交部、駐台北韓國代表部代表見證，在基市府與謝國樑簽署友好交流合作意向書。今年4月，延壽區行政海外研習團到基隆，參訪市政建設及港灣文化。

謝國樑在締約儀式時表示，基隆擁有優越地理位置及完善海陸運輸系統，目前正在推動港區轉型計畫，計畫引進遊艇俱樂部、觀光商場等設施，把基隆打造成融合觀光、休閒與產業的「海洋綜合基地」，透過簽署友好城市協定，推動兩地青年交流、觀光合作及永續發展海洋文化。

韓方也特別安排基隆訪問團搭乘松島水上TAXI，以水路視角遊覽松島中央公園，並前往市政大樓CCTV綜合管制中心、災害應變中心、議場考察等行程。李載浩指出，延壽區建區30周年與基隆市締結友好城市別具意義，未來雙方將互相交流發展，實現共同繁榮的願景。

