宜蘭「公共工程優質獎」龍潭湖景觀改善奪特優 游政勳獲貢獻獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣政府工商旅遊處打造美麗的龍潭湖風光，這次龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程勇奪宜蘭縣公共工程優質獎的「特優」。圖／縣府提供
縣政府工商旅遊處打造美麗的龍潭湖風光，這次龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程勇奪宜蘭縣公共工程優質獎的「特優」。圖／縣府提供

宜蘭縣政府每年舉辦「公共工程優質獎」，今年有81件工程符合資格，共14案優良作品參選，經過初審後，13案進入實地勘查與複評，最後有9件工程獲獎。縣府今頒獎表揚，榮獲「特優」是龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程；「個人貢獻獎」最高榮譽是水利資源處水利工程科長游政勳。

9件獲獎工程名單如下：「特優」1件為龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程；「優等」5件，包括碼崙橋改建工程、宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標竿競賽場地新建工程、冬山鄉潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶景觀工程、香中路生活路廊工程及冬山公有零售市場重建工程；「佳作」3件分別是東壘溪上游野溪災害復建工程、校舍段66地號新建共融公園及冬山鄉東城社區綠色照顧環境改善工程。

宜蘭縣公共工程優質獎自民國101年創辦以來，一直是縣內公共工程最高榮譽象徵，也是推動建設品質持續精進的舞台，鼓勵精益求精，今年特別強調「創新永續」理念，工程品質不僅在於結構堅固美觀，更在於建設過程中能兼顧環保與自然生態。

榮獲特優的龍潭湖周邊景觀改善工程，縣內三大湖泊之一，湖域面積17公頃、環湖道路長3公里，縣府自民國100年起分八期工程整建龍潭湖風景區，建設湖域南側的旅遊服務站周邊景觀改善、迷霧森林、生態化湖岸、市集空間、湖岸涼亭、大草坪、大客車接駁區等，提升園區景觀煥然一新。

另頒發個人貢獻獎給縣政府水利資源處水利工程科長游政勳，他與團隊於109年推動茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程、111年推動砂仔港二號抽水坊新建工程，都獲得宜蘭縣公共工程優質獎與行政院公共工程金質獎」，縣府表彰他長期專業奉獻，期望激勵更多工程人員用心投入，提升公共建設品質。

游政勳說，這個獎對他是莫大榮耀與肯定，更是對水資處團隊長期努力的肯定，深知辦理每項工程背後都需要無數人力共同付出，從規劃、設計到施工、監造，每個環節都是挑戰也是責任，他僅扮演其中一個角色，這份榮耀應該與所有並肩作戰的夥伴共享。

宜蘭縣政府水利資源處水利工程科長游政勳榮獲「個人貢獻獎」。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府水利資源處水利工程科長游政勳榮獲「個人貢獻獎」。記者戴永華／攝影
冬山鄉潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶景觀工程榮獲優等獎，由公所主秘吳美齡（左四）帶領團隊接受表揚。記者戴永華／攝影
冬山鄉潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶景觀工程榮獲優等獎，由公所主秘吳美齡（左四）帶領團隊接受表揚。記者戴永華／攝影
縣政府教育處與水資處合力推動「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，打造國內第一座國際級的激流賽道。記者戴永華／攝影
縣政府教育處與水資處合力推動「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，打造國內第一座國際級的激流賽道。記者戴永華／攝影
校舍段66地號新建共融公園，是宜蘭市首座全齡式共融公園，榮獲宜蘭縣「公共工程優質獎」佳作，由市長陳美玲（左三）帶領團隊，接受縣政府表揚。記者戴永華／攝影
校舍段66地號新建共融公園，是宜蘭市首座全齡式共融公園，榮獲宜蘭縣「公共工程優質獎」佳作，由市長陳美玲（左三）帶領團隊，接受縣政府表揚。記者戴永華／攝影
校舍段66地號新建共融公園，是宜蘭市首座全齡式共融公園，榮獲宜蘭縣「公共工程優質獎」佳作。本報資料照
校舍段66地號新建共融公園，是宜蘭市首座全齡式共融公園，榮獲宜蘭縣「公共工程優質獎」佳作。本報資料照
碼崙橋改建工程拿下第一級優等獎。記者戴永華／攝影
碼崙橋改建工程拿下第一級優等獎。記者戴永華／攝影
縣政府工商旅遊處打造美麗的龍潭湖風光，這次龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程勇奪宜蘭縣公共工程優質獎的「特優」最大獎。記者戴永華／攝影
縣政府工商旅遊處打造美麗的龍潭湖風光，這次龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程勇奪宜蘭縣公共工程優質獎的「特優」最大獎。記者戴永華／攝影

宜蘭 龍潭湖 公共工程

