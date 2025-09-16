宜蘭「公共工程優質獎」龍潭湖景觀改善奪特優 游政勳獲貢獻獎
宜蘭縣政府每年舉辦「公共工程優質獎」，今年有81件工程符合資格，共14案優良作品參選，經過初審後，13案進入實地勘查與複評，最後有9件工程獲獎。縣府今頒獎表揚，榮獲「特優」是龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程；「個人貢獻獎」最高榮譽是水利資源處水利工程科長游政勳。
9件獲獎工程名單如下：「特優」1件為龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程；「優等」5件，包括碼崙橋改建工程、宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標竿競賽場地新建工程、冬山鄉潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶景觀工程、香中路生活路廊工程及冬山公有零售市場重建工程；「佳作」3件分別是東壘溪上游野溪災害復建工程、校舍段66地號新建共融公園及冬山鄉東城社區綠色照顧環境改善工程。
宜蘭縣公共工程優質獎自民國101年創辦以來，一直是縣內公共工程最高榮譽象徵，也是推動建設品質持續精進的舞台，鼓勵精益求精，今年特別強調「創新永續」理念，工程品質不僅在於結構堅固美觀，更在於建設過程中能兼顧環保與自然生態。
榮獲特優的龍潭湖周邊景觀改善工程，縣內三大湖泊之一，湖域面積17公頃、環湖道路長3公里，縣府自民國100年起分八期工程整建龍潭湖風景區，建設湖域南側的旅遊服務站周邊景觀改善、迷霧森林、生態化湖岸、市集空間、湖岸涼亭、大草坪、大客車接駁區等，提升園區景觀煥然一新。
另頒發個人貢獻獎給縣政府水利資源處水利工程科長游政勳，他與團隊於109年推動茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程、111年推動砂仔港二號抽水坊新建工程，都獲得宜蘭縣公共工程優質獎與行政院公共工程金質獎」，縣府表彰他長期專業奉獻，期望激勵更多工程人員用心投入，提升公共建設品質。
游政勳說，這個獎對他是莫大榮耀與肯定，更是對水資處團隊長期努力的肯定，深知辦理每項工程背後都需要無數人力共同付出，從規劃、設計到施工、監造，每個環節都是挑戰也是責任，他僅扮演其中一個角色，這份榮耀應該與所有並肩作戰的夥伴共享。
