地震後斷好幾截 花蓮高寮大橋復建工程明年4月可望提早完工

花蓮縣玉里鎮高寮大橋於3年前0918地震震損，經過中央核定9.94億元，去年動工復建大橋，至今工程進度超前達到75％，預計明年4月可完工，提前恢復便捷安全的交通動線。

高寮大橋位於玉里鎮大禹里、高寮里，跨越秀姑巒溪，屬花68線鄉道，連接台9線花東公路及193線的重要橋梁，是前往赤科山的交通要道之一。2022年3月受地震影響，橋梁欄杆、護欄、路面損壞，原本縣府打算施工修繕，沒想到同年發生0918地震後，高寮大橋坍塌斷成好幾截，災情慘重。

縣府指出，2022年10月工程會核定9億9404萬經費，重建高寮大橋，2023年5月完成基本設計，同年8月完成細部設計，2024年2月動工，完成全數基樁，至今預計復建進度53.10％，實際進度75.97％，進度超前22.87%。

縣長徐榛蔚表示，0918震災重創交通設施，縣府秉持「復建穩健、進度超前」的原則，全力督導工程推進。感謝施工團隊與在地鄉親的支持，讓重建工作能在安全與品質兼顧下持續推展。

徐榛蔚指出，未來高寮大橋完工後，不僅能大幅提升橋梁結構耐用性與防災能力，也能確保孩子安心上學、農產運輸順暢、觀光產業持續發展，展現花蓮堅韌前行的力量。