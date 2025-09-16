宜蘭羅東鎮立幼兒園幼幼專班開班 6班96名額滿

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園幼幼專班今天開班上課，今年招收6班96個名額已報名額滿，園方表示，未來若有需要，明年會增加2班32個名額，最多可招收8班共128名。

專為2歲至3歲的幼兒設計的羅東鎮立幼兒園幼幼專班園舍，斥資近新台幣9000萬元打造，於今年7月完工，園舍為1層樓建物，占地逾1300坪，共有8間教室，每間教室面積約60平方公尺，可容納16人。

羅東鎮長吳秋齡今天在記者會指出，幼幼專班配備明亮的教室、安全的教具及多元感官啟發課程，讓幼兒在探索中學習，在遊戲中成長，為學習之路奠定堅實基礎。

至於費用，園長林淑玲表示，在鎮公所支持下，第1胎月費不到新台幣1000元，第2胎以上月費則全免，另外，寒假與暑假各有1週，由於園舍占地廣大將安排清潔與消毒作業。

吳秋齡說，鎮公所非常清楚，2歲至3歲是幼兒發展的關鍵時期，新建幼幼專班的啟用，不僅為孩子們提供了安全成長的環境，也減輕家長的育兒負擔。