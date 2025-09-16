快訊

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」 1周內還有更強熱帶擾動發展

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

宜蘭羅東鎮立幼兒園幼幼專班開班 6班96名額滿

中央社／ 宜蘭16日電

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園幼幼專班今天開班上課，今年招收6班96個名額已報名額滿，園方表示，未來若有需要，明年會增加2班32個名額，最多可招收8班共128名。

專為2歲至3歲的幼兒設計的羅東鎮立幼兒園幼幼專班園舍，斥資近新台幣9000萬元打造，於今年7月完工，園舍為1層樓建物，占地逾1300坪，共有8間教室，每間教室面積約60平方公尺，可容納16人。

羅東鎮長吳秋齡今天在記者會指出，幼幼專班配備明亮的教室、安全的教具及多元感官啟發課程，讓幼兒在探索中學習，在遊戲中成長，為學習之路奠定堅實基礎。

至於費用，園長林淑玲表示，在鎮公所支持下，第1胎月費不到新台幣1000元，第2胎以上月費則全免，另外，寒假與暑假各有1週，由於園舍占地廣大將安排清潔與消毒作業。

吳秋齡說，鎮公所非常清楚，2歲至3歲是幼兒發展的關鍵時期，新建幼幼專班的啟用，不僅為孩子們提供了安全成長的環境，也減輕家長的育兒負擔。

羅東 教室 名額

延伸閱讀

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

羅東鎮公所宣布全面加碼重陽禮金2千至200元 預估1萬4千人受惠

只因社群互嗆「心生不滿」 宜蘭16歲高職生上課持水果刀猛刺同學2刀

宜蘭羅東重陽節禮金加碼 百歲人瑞可領2.2萬元

相關新聞

宜蘭「公共工程優質獎」龍潭湖景觀改善奪特優 游政勳獲貢獻獎

宜蘭縣政府每年舉辦「公共工程優質獎」，今年有81件工程符合資格，共14案優良作品參選，經過初審後，13案進入實地勘查與複...

地震後斷好幾截 花蓮高寮大橋復建工程明年4月可望提早完工

花蓮縣玉里鎮高寮大橋於3年前0918地震震損，經過中央核定9.94億元，去年動工復建大橋，至今工程進度超前達到75％，預...

蘭陽媽祖文化節超多創新亮點 宜縣府公布步巡、車巡路線新增蘇澳區

宜蘭年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」即將登場，增加多項創新活動，縣府今天公布7大亮點，包括「北方澳軍港五姐妹媽祖」首度出宮...

留住專業人才 饒慶鈴宣布台東縣府「約用技術員」加薪

為留住專業人才，台東縣長饒慶鈴今天宣布，土木建築相關科系畢業並具2年工作經驗的約用技術員，薪資將調升至與業界相同的水準；...

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

宜蘭縣政府調整組織編制，今天召開縣務會議通過組織調整草案，將裁掉原住民事務所，提升原民業務功能，增設原住民族行政處；裁撤...

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，城際轉運站大頂棚下，參與團隊忙著製作遊行道具。社群平台近日出現日薪1480元招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。