花蓮高寮大橋重建進度超前 預計115年4月完工
花蓮玉里鎮橫跨秀姑巒溪的高寮大橋，因0918地震斷裂毀損，縣府爭取9.94億餘元重建，目前新建工程進度比預定超前約23%，可望明年4月中旬完工，提前恢復便捷安全的交通動線。
依據縣府建設處截至9月15日資料，高寮大橋復建工程預定53.10%，實際進度75.97%，進度明顯超前，目前已完成鋼箱梁、西側擋土牆及A2橋台至東2擋土牆整地作業。
花蓮縣政府說明，高寮大橋（花68鄉道）復建工程於民國113年2月動工，經費為新台幣9.94億餘元，規劃新橋長770公尺、引道417公尺、平面道路343公尺，橋梁結構型式為鋼箱型簡支梁橋，已於今年2月完成全數基樁，預計民國115年4月中旬完工。
由於新橋工程進行中，縣府搭設溪底臨時便道，但今年多次大雨導致便道沖毀，工程單位於9月1日完成復舊，並於9月17日開放通行。
縣長徐榛蔚今天到場會勘並指出，0918震災重創交通設施，縣府秉持「復建穩健、進度超前」的原則，全力督導工程推進。感謝施工團隊與在地鄉親的支持，讓重建工作能在安全與品質兼顧下持續推展。未來高寮大橋完工後，不僅能大幅提升橋梁結構耐用性與防災能力，也能確保孩子安心上學、農產運輸順暢、觀光產業持續發展，展現花蓮堅韌前行的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言