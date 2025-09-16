快訊

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」 1周內還有更強熱帶擾動發展

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

花蓮高寮大橋重建進度超前 預計115年4月完工

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮玉里鎮橫跨秀姑巒溪的高寮大橋，因0918地震斷裂毀損，縣府爭取9.94億餘元重建，目前新建工程進度比預定超前約23%，可望明年4月中旬完工，提前恢復便捷安全的交通動線。

依據縣府建設處截至9月15日資料，高寮大橋復建工程預定53.10%，實際進度75.97%，進度明顯超前，目前已完成鋼箱梁、西側擋土牆及A2橋台至東2擋土牆整地作業。

花蓮縣政府說明，高寮大橋（花68鄉道）復建工程於民國113年2月動工，經費為新台幣9.94億餘元，規劃新橋長770公尺、引道417公尺、平面道路343公尺，橋梁結構型式為鋼箱型簡支梁橋，已於今年2月完成全數基樁，預計民國115年4月中旬完工。

由於新橋工程進行中，縣府搭設溪底臨時便道，但今年多次大雨導致便道沖毀，工程單位於9月1日完成復舊，並於9月17日開放通行。

縣長徐榛蔚今天到場會勘並指出，0918震災重創交通設施，縣府秉持「復建穩健、進度超前」的原則，全力督導工程推進。感謝施工團隊與在地鄉親的支持，讓重建工作能在安全與品質兼顧下持續推展。未來高寮大橋完工後，不僅能大幅提升橋梁結構耐用性與防災能力，也能確保孩子安心上學、農產運輸順暢、觀光產業持續發展，展現花蓮堅韌前行的力量。

橋梁 徐榛蔚 花蓮縣政府

延伸閱讀

讓學生自然說客語 花蓮鳳仁國小轉型客家實驗學校

花蓮北區長者檢測 逾5成出現認知功能異常警訊

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

賴總統：淡江大橋將成台灣新地標 中央持續支持新北重大建設

相關新聞

宜蘭「公共工程優質獎」龍潭湖景觀改善奪特優 游政勳獲貢獻獎

宜蘭縣政府每年舉辦「公共工程優質獎」，今年有81件工程符合資格，共14案優良作品參選，經過初審後，13案進入實地勘查與複...

地震後斷好幾截 花蓮高寮大橋復建工程明年4月可望提早完工

花蓮縣玉里鎮高寮大橋於3年前0918地震震損，經過中央核定9.94億元，去年動工復建大橋，至今工程進度超前達到75％，預...

蘭陽媽祖文化節超多創新亮點 宜縣府公布步巡、車巡路線新增蘇澳區

宜蘭年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」即將登場，增加多項創新活動，縣府今天公布7大亮點，包括「北方澳軍港五姐妹媽祖」首度出宮...

留住專業人才 饒慶鈴宣布台東縣府「約用技術員」加薪

為留住專業人才，台東縣長饒慶鈴今天宣布，土木建築相關科系畢業並具2年工作經驗的約用技術員，薪資將調升至與業界相同的水準；...

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

宜蘭縣政府調整組織編制，今天召開縣務會議通過組織調整草案，將裁掉原住民事務所，提升原民業務功能，增設原住民族行政處；裁撤...

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，城際轉運站大頂棚下，參與團隊忙著製作遊行道具。社群平台近日出現日薪1480元招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。