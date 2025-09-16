蘭陽媽祖文化節超多創新亮點 宜縣府公布步巡、車巡路線新增蘇澳區

宜蘭年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」即將登場，增加多項創新活動，縣府今天公布7大亮點，包括「北方澳軍港五姐妹媽祖」首度出宮參加遶境、「全台十六天后會蘭陽」、雲林太平媽祖與宜蘭珊瑚媽祖「雙媽會」，車巡遶境新增蘇澳鎮，精彩可期。

今年主祀宮廟由南方澳進安宮擔任，以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，9月26、27及28日展開為期3天2夜的海陸遶境，縣府民政處今天在縣務會議公布7大活動亮點。

★乘風海上行腳專屬優惠：蘭陽媽祖遶境專屬行程供民眾報名參加，其中海上遶境開放1000個船位給全國民眾，由媽祖聖駕領航的專屬航班，第一天上午展開全縣海陸遶境行程。

★集章趣活動：跟著媽祖走，集章卡換好禮！民眾全程參與並集滿5處紀念章，遶境第三天中午在冬山天照宮，可憑卡兌換媽祖獨家好禮。集章卡發放對象為報名參加海巡的民眾，9月26日上午11時至下午1時在烏石港發放600張，發完為止。

★宜蘭艦開放參觀：今年邀請海巡署3000噸級巡防艦「宜蘭艦」擔當守護海上遶境船隊的任務，活動前1天（9月25日）在蘇澳港11號碼頭開放民眾登艦參觀；結合農業處推廣金柑行銷，參觀民眾現場完成互動遊戲，可獲「媽祖金柑紀念品」。

★「北方澳軍港五姐妹媽祖」首度出宮參加遶境：常年供奉於北方澳軍港內進安宮、素有「最神秘媽祖」之稱， 此次在南方澳進安宮邀請下，湄洲軟身媽祖「閃亮五姐妹」聖筊示意允杯出巡，專程為活動賜福。

★「全台十六天后會蘭陽」：適逢進安宮的珊瑚媽祖安座16周年，進安宮廣邀全台16座媽祖宮廟齊聚祝賀，包括花蓮港天宮、屏東東港朝隆宮、下茄萣金鑾宮、安平開台天后宮、笨港口港口宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮、鹿港天后宮、彰化南瑤宮、大庄浩天宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮、桃園慈護宮、北投關渡宮等，十六天后全程參與海陸遶境。

★「雙媽會護佑蘭陽」：逾300年歷史的雲林西螺福興宮太平媽祖，首次進入蘭陽平原贊境，與南方澳進安宮珊瑚媽祖共同舉行「雙媽會」， 活動第2天的27日上午宜蘭市宜蘭橋下相會啟程出巡，象徵兩宮媽祖聖恩合流、共護蘭陽百姓平安。