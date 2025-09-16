留住專業人才 饒慶鈴宣布台東縣府「約用技術員」加薪

為留住專業人才，台東縣長饒慶鈴今天宣布，土木建築相關科系畢業並具2年工作經驗的約用技術員，薪資將調升至與業界相同的水準；另約聘雇人員也已全面調整至最低3萬1000元。

饒慶鈴今天在台東縣政府建設處長蔡勝雄陪同下，前往視察「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心」、「台東縣極限運動公園」，以及「國立台東高級中學周邊人行環境改善工程」。

饒慶鈴表示，這些建設都需要專業人才，但營造業缺工嚴重，而業界薪資比台東縣政府高出不少，縣府負責工程執行的專業人才不斷被業界挖角。

為了從根本解決工程採購業務人力缺口，今年特別訂定「台東縣政府實際辦理工程採購業務之約用技術員薪資標準表」並調整薪資級距，只要符合「取得工程會公共工程品質證照」，及「土木建築等相關科系畢業並有2年工作經驗者」適用，薪資大幅調升至業界起薪的新台幣5萬至6萬元水準。

她說，這項加薪辦法不僅建設處，包括文化處、社會處、原民處等縣府各局處工程採購人員都一體適用。另縣政府約聘雇人員薪資也全面調整至最低3萬1000元，期望縮短公私部門差距，鼓勵現職同仁持續精進專業，同時也吸引更多優秀人才加入縣府團隊。