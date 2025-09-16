快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

聽新聞
0:00 / 0:00

留住專業人才 饒慶鈴宣布台東縣府「約用技術員」加薪

中央社／ 台東縣16日電

為留住專業人才，台東縣長饒慶鈴今天宣布，土木建築相關科系畢業並具2年工作經驗的約用技術員，薪資將調升至與業界相同的水準；另約聘雇人員也已全面調整至最低3萬1000元。

饒慶鈴今天在台東縣政府建設處長蔡勝雄陪同下，前往視察「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心」、「台東縣極限運動公園」，以及「國立台東高級中學周邊人行環境改善工程」。

饒慶鈴表示，這些建設都需要專業人才，但營造業缺工嚴重，而業界薪資比台東縣政府高出不少，縣府負責工程執行的專業人才不斷被業界挖角。

為了從根本解決工程採購業務人力缺口，今年特別訂定「台東縣政府實際辦理工程採購業務之約用技術員薪資標準表」並調整薪資級距，只要符合「取得工程會公共工程品質證照」，及「土木建築等相關科系畢業並有2年工作經驗者」適用，薪資大幅調升至業界起薪的新台幣5萬至6萬元水準。

她說，這項加薪辦法不僅建設處，包括文化處、社會處、原民處等縣府各局處工程採購人員都一體適用。另縣政府約聘雇人員薪資也全面調整至最低3萬1000元，期望縮短公私部門差距，鼓勵現職同仁持續精進專業，同時也吸引更多優秀人才加入縣府團隊。

薪資 饒慶鈴

延伸閱讀

卓揆邀約談財劃法爭議 饒慶鈴：台東一般性補助款勿縮減

國產署用轉型正義拆台東蔣公銅像 饒慶鈴：低估台灣人民的智慧

支持庇護工場 台東縣府推出中秋禮盒85折優惠

民眾送8千份連署書 饒慶鈴和藍綠民代反陸域風電

相關新聞

蘭陽媽祖文化節超多創新亮點 縣府公布步巡、車巡路線新增蘇澳區

宜蘭年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」即將登場，增加多項創新活動，縣府今天公布7大亮點，包括「北方澳軍港五姐妹媽祖」首度出宮...

留住專業人才 饒慶鈴宣布台東縣府「約用技術員」加薪

為留住專業人才，台東縣長饒慶鈴今天宣布，土木建築相關科系畢業並具2年工作經驗的約用技術員，薪資將調升至與業界相同的水準；...

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

宜蘭縣政府調整組織編制，今天召開縣務會議通過組織調整草案，將裁掉原住民事務所，提升原民業務功能，增設原住民族行政處；裁撤...

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，城際轉運站大頂棚下，參與團隊忙著製作遊行道具。社群平台近日出現日薪1480元招...

羅東鎮公所宣布全面加碼重陽禮金2千至200元 預估1萬4千人受惠

宜蘭羅東鎮公所關懷老人福祉，宣布全面提高重陽節敬老禮金發放金額，百歲以上人瑞從2萬元提高為2萬2000元；90至99歲長...

「歷史沒有對錯！」台東建農里民搶救蔣公銅像 國產署暫緩拆除

為落實轉型正義、去除權威象徵，台東市建農里兩座蔣公銅像原擬本周拆除，消息曝光後引起居民反彈，今早縣議會邀集相關單位會勘。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。