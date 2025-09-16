宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

宜蘭縣政府調整組織編制，今天召開縣務會議通過組織調整草案，將裁掉原住民事務所，提升原民業務功能，增設原住民族行政處；裁撤宜蘭縣樹藝景觀所，恢復原來的農業處林務科，把樹藝所業務及人員併入林務科，草案將送入縣議會審議通過後，爭取明年上半年以新編制運作。

縣政府人事處因應行政院修正地方行政機關組織準則，修改「宜蘭縣政府組織自治條例」部分條文及編制表，同時廢止「宜蘭縣原住民事務所組織規程」、「宜蘭縣樹藝景觀所組織規程」編制表。

近年來，原住民縣議員不斷在議會發聲，爭取成立推動原民事務的一級局處，代理縣長林茂盛說，由於中央修改地方行政機關組織準則，宜蘭縣政府目前21個局處，最多可增至23個，所以決定成立「原住民族行政處」，編制正副處長各1人、3名科長及職員，回應原住民朋友多年的期盼。

縣政府今天召開縣務會議，人事處說明未來成立「原住民族行政處」，而原來的原民所功能升級後裁撤，另外也裁撤樹藝景觀所。據了解，樹藝景觀所是前代理縣長陳金德任內成立，他喜歡種樹，想要宜蘭回到鬱鬱蔥蔥的森林模樣，於民國107年8月1日掛牌成立二級機關樹藝景觀所，他還在南澳鄉種下近千株黃花風鈴木，相約賞花。

不過，樹藝景觀所運作後，屢遭質疑業務功能不彰，縣政府農業處林務科幾年前被裁掉，這次調整組織編制，決定裁撤樹藝所，恢復原來的農業處林務科，使得原本5個科的農業處，增加變成6個科，樹藝所現有人員併入林務科，提升行政效率。