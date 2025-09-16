快訊

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府將新增「原住民行政處」，並決定裁撤二級單位樹藝景觀所，併入重新恢復的農業處林務科。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府調整組織編制，今天召開縣務會議通過組織調整草案，將裁掉原住民事務所，提升原民業務功能，增設原住民族行政處；裁撤宜蘭縣樹藝景觀所，恢復原來的農業處林務科，把樹藝所業務及人員併入林務科，草案將送入縣議會審議通過後，爭取明年上半年以新編制運作。

縣政府人事處因應行政院修正地方行政機關組織準則，修改「宜蘭縣政府組織自治條例」部分條文及編制表，同時廢止「宜蘭縣原住民事務所組織規程」、「宜蘭縣樹藝景觀所組織規程」編制表。

近年來，原住民縣議員不斷在議會發聲，爭取成立推動原民事務的一級局處，代理縣長林茂盛說，由於中央修改地方行政機關組織準則，宜蘭縣政府目前21個局處，最多可增至23個，所以決定成立「原住民族行政處」，編制正副處長各1人、3名科長及職員，回應原住民朋友多年的期盼。

縣政府今天召開縣務會議，人事處說明未來成立「原住民族行政處」，而原來的原民所功能升級後裁撤，另外也裁撤樹藝景觀所。據了解，樹藝景觀所是前代理縣長陳金德任內成立，他喜歡種樹，想要宜蘭回到鬱鬱蔥蔥的森林模樣，於民國107年8月1日掛牌成立二級機關樹藝景觀所，他還在南澳鄉種下近千株黃花風鈴木，相約賞花。

不過，樹藝景觀所運作後，屢遭質疑業務功能不彰，縣政府農業處林務科幾年前被裁掉，這次調整組織編制，決定裁撤樹藝所，恢復原來的農業處林務科，使得原本5個科的農業處，增加變成6個科，樹藝所現有人員併入林務科，提升行政效率。

宜蘭 農業處 原住民族

相關新聞

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，城際轉運站大頂棚下，參與團隊忙著製作遊行道具。社群平台近日出現日薪1480元招...

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

宜蘭縣政府調整組織編制，今天召開縣務會議通過組織調整草案，將裁掉原住民事務所，提升原民業務功能，增設原住民族行政處；裁撤...

羅東鎮公所宣布全面加碼重陽禮金2千至200元 預估1萬4千人受惠

宜蘭羅東鎮公所關懷老人福祉，宣布全面提高重陽節敬老禮金發放金額，百歲以上人瑞從2萬元提高為2萬2000元；90至99歲長...

「歷史沒有對錯！」台東建農里民搶救蔣公銅像 國產署暫緩拆除

為落實轉型正義、去除權威象徵，台東市建農里兩座蔣公銅像原擬本周拆除，消息曝光後引起居民反彈，今早縣議會邀集相關單位會勘。...

打造客庄特色校園 鳳仁國小變身東部首間客家實驗學校

花蓮縣政府積極推動客家文化教育傳承，鳳林鎮鳳仁國小在縣府客家事務處支持下，轉型為「客家文化實驗教育學校」，自114學年度...

基隆與韓國延壽區締結友好城市 謝國樑伴手禮送「結伴」 攜手城市治理

基隆市長謝國樑昨率團前往韓國，與仁川廣域市延壽區廳長李載浩簽署友好城市協定，推動兩地青年交流、觀光合作、永續發展海洋文化...

