基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，參與團隊在城際轉運站大頂棚忙著製作遊行道具。記者邱瑞杰／攝影
2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，參與團隊在城際轉運站大頂棚忙著製作遊行道具。記者邱瑞杰／攝影

2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，城際轉運站大頂棚下，參與團隊忙著製作遊行道具。社群平台近日出現日薪1480元招募現場工作人員廣告，基隆市文化觀光局今天表示，並未招募人力，提醒民眾不要被騙。

基隆市自2011年起開辦老鷹嘉年華活動，一開始是在地社區參與的節慶遊行，後來加入團隊增加，汐止夢想社區文教發展基金會也投注資源，一步步朝國際級盛會邁進，號稱是基隆港邊最盛大的年度派對。

文化觀光局9月8日至10月4日開辦「藝術創作坊」，提供轉運站大頂棚下方空間，供參行團隊創作遊行巨型道具。海洋老鷹嘉年華10月4日下午2時至4時登場，今年共集結50組團隊在基隆市區道路踩街遊行。

夜光派對當晚6時至8時30分在國門廣場舉辦，邀請樂團歌手登台。從遊行開始到派對結束，國門廣場有安排海翻市集供民眾消費，當晚間8時30分在KEELUNG地標施放煙火，讓活動完美落幕。

距離活動登場不到1個月，最近有人在臉書等社群平台，看到老鷹嘉年華活動招募工作人員資訊。工作內容是協助活動現場動線規劃與引導、 觀眾接待、資訊解說、發放飲水和紀念品及支援攤位臨時工作，招募年滿24歲、有責任心、抗壓佳、具良好溝通能力民眾報名，日薪1480元，並提供晚餐。

文化觀光局表示，在社群招募人力的「公司」，並非文觀局委外的單位。老鷹嘉年華相關活動訊息，會公布在官方網站或粉絲專頁，請民眾不要誤信不實廣告。

2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，參與團隊在城際轉運站大頂棚忙著製作遊行道具。記者邱瑞杰／攝影
2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，參與團隊在城際轉運站大頂棚忙著製作遊行道具。記者邱瑞杰／攝影
2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，參與團隊在城際轉運站大頂棚忙著製作遊行道具。記者邱瑞杰／攝影
2025國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，參與團隊在城際轉運站大頂棚忙著製作遊行道具。記者邱瑞杰／攝影

