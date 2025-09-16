羅東鎮公所宣布全面加碼重陽禮金2千至200元 預估1萬4千人受惠

宜蘭羅東鎮公所關懷老人福祉，宣布全面提高重陽節敬老禮金發放金額，百歲以上人瑞從2萬元提高為2萬2000元；90至99歲長者從6600元提高為6800元；80至89歲長者從2000元提高為2200元；65至79歲從1000元提高為1200元，預估約1萬4千人受惠。

此外，今年凡是65歲至89歲長者，全部改以匯款方式發放禮金，長者只需申請一次，往後每年只要符合資格都會優先入帳，快速便民；90歲至99歲長者可以申請匯款或由鎮長親送；100歲以上人瑞由鎮長親送禮金，還有豬腳麵線等賀禮。

羅東鎮公所去年就調高重陽禮金發放金額，今年更加碼在各個級距至少都調高200元，至於百歲以上人瑞級距一次調高2000元，約有10位。

鎮公所今天召開記者會宣布長者福利，致贈對象為年滿65歲（49年次），並於當年度6月30日前已設籍羅東鎮，且於9月1日前戶籍未遷出羅東鎮的長者，今年約有1萬4千名長者符合領取資格。

鎮長吳秋齡表示，公所秉持「老吾老以及人之老」精神，重視民眾需求與聆聽心聲，推展多元化的長者福利，包括假牙補助、義剪、獨居老人送餐服務等，今年對於重陽節禮金的實質加碼與匯款入帳，盼讓羅東鎮長者幸福感加倍。

鎮公所表示，為加速重陽禮金發放速度，公所受理民眾辦理重陽節禮金匯款申請，目前已近1萬2千名長者申辦完成，提醒尚未完成重陽禮金匯款禮金申請的65至89歲長者，儘速備妥身分證正反面影本、印章、本人金融機構存摺帳戶影本、代辦人身分證影本等，前往公所辦理。

9月30日前申請匯款完成的長者，鎮公所將於10月20日將重陽禮金匯入指定帳戶；10月1日至11月30日截止日申辦的長者，預計12月20日撥付。