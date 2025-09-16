羅東鎮公所宣布全面加碼重陽禮金2千至200元 預估1萬4千人受惠
宜蘭羅東鎮公所關懷老人福祉，宣布全面提高重陽節敬老禮金發放金額，百歲以上人瑞從2萬元提高為2萬2000元；90至99歲長者從6600元提高為6800元；80至89歲長者從2000元提高為2200元；65至79歲從1000元提高為1200元，預估約1萬4千人受惠。
此外，今年凡是65歲至89歲長者，全部改以匯款方式發放禮金，長者只需申請一次，往後每年只要符合資格都會優先入帳，快速便民；90歲至99歲長者可以申請匯款或由鎮長親送；100歲以上人瑞由鎮長親送禮金，還有豬腳麵線等賀禮。
羅東鎮公所去年就調高重陽禮金發放金額，今年更加碼在各個級距至少都調高200元，至於百歲以上人瑞級距一次調高2000元，約有10位。
鎮公所今天召開記者會宣布長者福利，致贈對象為年滿65歲（49年次），並於當年度6月30日前已設籍羅東鎮，且於9月1日前戶籍未遷出羅東鎮的長者，今年約有1萬4千名長者符合領取資格。
鎮長吳秋齡表示，公所秉持「老吾老以及人之老」精神，重視民眾需求與聆聽心聲，推展多元化的長者福利，包括假牙補助、義剪、獨居老人送餐服務等，今年對於重陽節禮金的實質加碼與匯款入帳，盼讓羅東鎮長者幸福感加倍。
鎮公所表示，為加速重陽禮金發放速度，公所受理民眾辦理重陽節禮金匯款申請，目前已近1萬2千名長者申辦完成，提醒尚未完成重陽禮金匯款禮金申請的65至89歲長者，儘速備妥身分證正反面影本、印章、本人金融機構存摺帳戶影本、代辦人身分證影本等，前往公所辦理。
9月30日前申請匯款完成的長者，鎮公所將於10月20日將重陽禮金匯入指定帳戶；10月1日至11月30日截止日申辦的長者，預計12月20日撥付。
為防範不肖人士假借重陽禮金為由詐騙，鎮長吳秋齡提醒長輩，鎮公所不會派員到府收取匯款申請資料，另若收到不明簡訊也應提高警覺，如有疑慮請先洽詢鎮公所查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言