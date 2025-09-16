快訊

「歷史沒有對錯！」台東建農里民搶救蔣公銅像 國產署暫緩拆除

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市建農里兩座蔣公銅像原本本周要拆除，台東縣議會邀集多位民代會勘，數十位里民聚集現場，聯手搶救銅像。記者徐白櫻／翻攝
台東市建農里兩座蔣公銅像原本本周要拆除，台東縣議會邀集多位民代會勘，數十位里民聚集現場，聯手搶救銅像。記者徐白櫻／翻攝

為落實轉型正義、去除權威象徵，台東市建農里兩座蔣公銅像原擬本周拆除，消息曝光後引起居民反彈，今早縣議會邀集相關單位會勘。居民激動說，歷史沒有功過、沒有對錯，不應該輕易被丟棄。台東市長陳銘風表達市公所願意承接場地維護工作，國有財產署台東辦事處將向上反映意見，暫緩拆除。

建農里原為河川沖積地，國民政府來台後，退伍軍人墾荒形成聚落，後期知本農場興建活動中心並豎立兩座蔣公銅像，歷史超過50年，土地由退輔會移交國產署

國產署台東辦事處張貼公告，原擬9月15日起拆除，但在立委黃建賓及黃仁協調下暫緩實施，今由台東縣議會邀請台東市公所等單位會勘，數十名外省二代及榮眷到場聲援，紛表達希望保留銅像。

居民說，建農里從河床荒地開闢成聚落，人的記憶早跟土地連結在一起，社區營造倡導地方人要找出歷史故事豐富社區內涵，除非今天政府不要人民了才要丟掉歷史，而且把認同抹去是政府該做的事情嗎？

台東市長陳銘風表示，除拆銅像外，內政部應該有更重要的事情要做；蔣公銅像是重要歷史，不應該無緣無故拆除，如果可以的話，市公所非常願意接手管理。

議長吳秀華表示，蔣公銅像已經矗立幾十年，承載整個建農里及大知本地區居民的記憶與回憶，而且銅像並沒有妨礙交通或任何人，沒道理僅憑國產署一紙公文就要拆除，感謝台東市公所願意接手管理，歷史需要保存，不是被消滅。

聽取各界意見後，國產署台東辦事處主任蕭輝俊表示，有關居民心聲及市公所願意承接管理等意見，一併做成會勘記錄帶回討論，拆移除行動暫緩進行。

台東市建農里兩座蔣公銅像原本本周要拆除，台東縣議會今天邀集多位民代會勘，數十位里民聚集現場，聯手搶救銅像。記者徐白櫻／翻攝
台東市建農里兩座蔣公銅像原本本周要拆除，台東縣議會今天邀集多位民代會勘，數十位里民聚集現場，聯手搶救銅像。記者徐白櫻／翻攝

台東 國產署

