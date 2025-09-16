9/27宜蘭音樂會迎中秋 簡文秀率黑旋風、南方二重唱歡唱滿人間

中秋將近，宜蘭縣政府攜手慈濟慈善事業基金會與億光文化基金會，將於9月27日週六下午2時30分，在慈濟宜蘭園區（宜蘭市泰山路5號2樓）舉辦「歡唱滿人間」音樂會，邀請民眾在歌聲中歡慶中秋、共度佳節。

音樂會由聲樂家簡文秀親自操刀，她表示能回到故鄉宜蘭製作音樂會，心中充滿感恩。此次演出陣容堅強，包括曾獲國際金獎的「和諧之聲」歌手、師大管樂隊、薩克斯風演奏家孫維廷、知名團體「南方二重唱」以及宜蘭鄉親喜愛的「黑旋風」等。演出曲目將橫跨民歌、流行金曲及世界名歌，期望帶給觀眾一場兼具質感與美感的音樂饗宴。

這場音樂會採免票、自由入場，主辦單位延續往例，為社福團體保留最佳觀賞席，邀請包括蘭智社會福利基金會、花蓮縣信實公益協會、桃園市心燈啟智教養院、桃園市博愛長照中心、宜蘭縣老來福長照社團法人等單位共襄盛舉。此外，現場也將贈送1000支億光軍用材質高效能LED手電筒，送完為止。