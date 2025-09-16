台東建農里2蔣中正雕像緩拆 市公所：願接手管理

台東市建農里2座蔣中正雕像，當地民眾希望保留，國產署今天暫緩拆除並表示，把大家意見帶回討論，謀求最合適處理方式；台東市長陳銘風表示，市公所願接手管理。

台東市建農里因位於退輔會開發隊農場，過去住民以榮民與退役軍人居多，因此退輔會在里內放置2座蔣中正雕像。

最近國有財產署南區分署台東辦事處在2銅像貼通知表示，位於國產署管理的國有土地上存放中正塑像2座，屬促進轉型正義條例規定所稱威權象徵，應優先處置，預計於15日起至20日執行拆除。

台東縣議會議長吳秀華今天會同國產署南區分署台東辦事處主任蕭煇俊、建農里長林金寶及當地民眾到現場勘查，聽取各方意見。

吳秀華表示，這兩個雕像是很多人的記憶與回憶，也沒有妨礙到交通，也沒妨礙到任何人，但國產署要拆除，讓人錯愕，感謝國民黨立委黃仁、黃建賓協調國產署先暫緩拆除；另外，也參考其他縣市做法，她立即與台東市公所溝通，市公所允諾願意接手雕像的管理。

她說，歷史是需要被保存的，歷史不是要被消滅的，歷史有它存在的意義，也是居民的記憶，希望銅像能被保存，讓後代子孫記住歷史。

當地民眾代表發言說：「是蔣公帶我們來台灣的，保護台灣這塊土地，因此也希望我們這一代也能保護蔣公（雕像）保護這塊土地。」

蕭煇俊表示，雕像暫緩拆除，會把大家意見帶回與相關機關討論，謀求最合適處理方式。

陳銘風接受中央社記者電話訪問表示，台東市公所願意接手管理這2座雕像。