打造客庄特色校園 鳳仁國小變身東部首間客家實驗學校

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林鎮鳳仁國小轉型為「客家文化實驗教育學校」，自114學年度啟動課程，成為全國第3所、東部首間的客家實驗學校，更成立客家童軍團。圖／花蓮縣政府提供
花蓮鳳林鎮鳳仁國小轉型為「客家文化實驗教育學校」，自114學年度啟動課程，成為全國第3所、東部首間的客家實驗學校，更成立客家童軍團。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府積極推動客家文化教育傳承，鳳林鎮鳳仁國小在縣府客家事務處支持下，轉型為「客家文化實驗教育學校」，自114學年度啟動課程，成為全國第3所、東部首間的客家實驗學校，校方盼透過客家文化教學，未來成為推動客語向下扎根的示範基地。

鳳仁國小的轉型並非一蹴可幾，縣府與學校花了兩年多時間籌備，從112學年度開始試辦華語與客語雙語教學，到113學年度進入籌備期，期間開設假日客家學堂、成立客家童軍團；縣府也從課程設計、師資培育、社區資源到親子共學全面推進，逐步建構出學語言及體驗文化的教育模式。

鳳仁國小校長曾淑珍表示，學生近60人，其中6成6是客家人，盼透過客家實驗教育，讓學生體驗、探究文化，提升專題式探討能力，明天將正式揭牌。

曾淑珍說，上學期會有客家節氣與美食體驗，下學期聚焦在客家記憶、藝術上，去年開始設計、培力一到六年級課程，目標是從過去「教客語」轉變為「用客語教學」，並走訪社區，與客家鄉親互動，讓客語用在生活上。

客家處長潘乾鑑指出，縣府推動多項客語計畫，包括「客語家庭計畫」、「客語沉浸式教學計畫」、「客語生活學校計畫」等，讓學習不再侷限於課堂，而是能延伸到家庭、社區與公共空間，在生活中加以運用。

縣長徐榛蔚表示，客家教育的推動，不只是語言的學習，更重要的是文化認同的養成與族群多元價值的延續，期盼鳳仁國小能將鳳林慢城特色、客庄生活融入校園課程，讓孩子深入體驗豐富的客家文化。

打造客庄特色校園 鳳仁國小變身東部首間客家實驗學校

