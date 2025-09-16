基隆與韓國延壽區締結友好城市 謝國樑伴手禮送「結伴」 攜手城市治理

基隆市長謝國樑昨率團前往韓國，與仁川廣域市延壽區廳長李載浩簽署友好城市協定，推動兩地青年交流、觀光合作、永續發展海洋文化。謝國樑說，延壽區有「松島國際都市」開發優勢，期望締約有助基隆城市治理升級。

仁川市延壽區人口約42萬人，也是臨港城市。李載浩去年10月間率團來台，由外交部、駐台北韓國代表部代表見證，在基市府與謝國樑簽署友好交流合作意向書。今年4月間，延壽區行政海外研習團到基隆，參訪市政建設及港灣文化。謝國樑昨天帶領市府、議會代表訪韓，與延壽區正式締結為友好城市。

謝國樑在締約儀式表示，基隆擁有優越地理位置及完善海陸運輸系統，目前正在推動港區轉型計畫，計畫引進遊艇俱樂部、觀光商場等設施，把基隆打造成融合觀光、休閒與產業與的「海洋綜合基地」。在電力充足的狀態下，也將建置AI基礎設施，讓基隆成為北台灣具潛力智慧產業新城市。

謝國樑認為，延壽區是進出仁川國際機場必經之地，擁有韓國首座利用海水建成的水上公園「松島中央公園」，還有仁川經濟自由區，成為亞太地區重要新型永續示範都市。期望透過兩地締盟，攜手推動城市治理升級，並為台韓實質交流再添動能，共創雙贏。

李載浩指出，延壽區建區30周年與基隆市締結友好城市別具意義，未來將互相交流發展，實現共同繁榮的願景。延壽區議會議長朴賢珠說，議會全力支持兩地合作交流，拓展國際合作。

市府表示，謝國樑昨天率團出訪，韓方安排搭乘松島水上TAXI，以水路視角遊覽松島中央公園，並前往市政大樓CCTV綜合管制中心、災害應變中心、議場考察。歡迎晚宴體驗宮廷式韓式料理，謝國樑對韓方的用心安排表達感謝。