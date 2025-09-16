基隆採購雙層巴士力當觀光賣點 年底前上路

雙層巴士可望於明年初開放行駛國道增加載客量，基隆市政府採購雙層巴士作為觀光賣點，計畫今年底前上路，搭載遊客從城際轉運站出發，走沙灣歷史園區、彩色屋、潮境公園等東岸旅遊熱門景點。

基隆國際郵輪客相當夯，加上有海港風情與歷史文化資產，為配合日益增加的郵輪觀光人潮，基隆市府編列2196萬採購雙層巴士，首輛今年3月交車。

基隆雙巴以紅白相間造型亮相，採「紅色」為主調設計搶眼，象徵「基隆的熱情與動感」，全車長12.2公尺、寬2.5公尺、高4.3公尺，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，最大特色是車頂透明、有料理台設施。

文化觀光局說，基隆的雙層巴士以觀光為賣點，非用於通勤，希望遊客上車後可以從車上往外看到山與海之美，車上會配置導覽人員，介紹在地文化和美食。