快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆採購雙層巴士力當觀光賣點 年底前上路

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆雙巴以紅色為主調設計搶眼，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施。記者游明煌／攝影
基隆雙巴以紅色為主調設計搶眼，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施。記者游明煌／攝影

雙層巴士可望於明年初開放行駛國道增加載客量，基隆市政府採購雙層巴士作為觀光賣點，計畫今年底前上路，搭載遊客從城際轉運站出發，走沙灣歷史園區、彩色屋、潮境公園等東岸旅遊熱門景點。

基隆國際郵輪客相當夯，加上有海港風情與歷史文化資產，為配合日益增加的郵輪觀光人潮，基隆市府編列2196萬採購雙層巴士，首輛今年3月交車。

基隆雙巴以紅白相間造型亮相，採「紅色」為主調設計搶眼，象徵「基隆的熱情與動感」，全車長12.2公尺、寬2.5公尺、高4.3公尺，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，最大特色是車頂透明、有料理台設施。

文化觀光局說，基隆的雙層巴士以觀光為賣點，非用於通勤，希望遊客上車後可以從車上往外看到山與海之美，車上會配置導覽人員，介紹在地文化和美食。

雙層觀光巴士將規畫每日三班次，將跑東西岸兩條觀光路線，東岸從城際轉運站走沙灣歷史園區、彩色屋、潮境公園等；西岸走外木山、佛手洞、仙洞巖等觀光景點。試營運日期、確定路線、班車時間正在研議。

基隆雙巴以紅色為主調設計搶眼，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施。記者游明煌／攝影
基隆雙巴以紅色為主調設計搶眼，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施。記者游明煌／攝影
基隆雙巴以紅色為主調設計搶眼，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施。記者游明煌／攝影
基隆雙巴以紅色為主調設計搶眼，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施。記者游明煌／攝影

雙層巴士

延伸閱讀

雙層巴士有望開上國道 洪孟楷：盼提高載運、紓解駕駛員短缺

開攤就已排超過百人！基隆超強銅板美食 高CP值「傳奇營養三明治」3份一百元

高CP值還有兒童遊樂區！基隆人氣火鍋店熄燈 粉絲不捨：好可惜

影／基隆七堵柚子今年因雨產量僅三分之一 但大顆、甜度高、價格好

相關新聞

基隆與韓國延壽區締結友好城市 謝國樑伴手禮送「結伴」 攜手城市治理

基隆市長謝國樑昨率團前往韓國，與仁川廣域市延壽區廳長李載浩簽署友好城市協定，推動兩地青年交流、觀光合作、永續發展海洋文化...

基隆採購雙層巴士力當觀光賣點 年底前上路

雙層巴士可望於明年初開放行駛國道增加載客量，基隆市政府採購雙層巴士作為觀光賣點，計畫今年底前上路，搭載遊客從城際轉運站出...

花蓮吉安掩埋場惹怨 環局允年底清空

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場上周四起火，悶燒25個小時才撲滅，大量濃煙飄往花蓮市、吉安鄉與壽豐鄉，掩埋場所在地居民不滿垃圾堆積...

遭點名節能排名倒數 花蓮縣府：高度重視節能減碳

有媒體報導「基隆、彰化、花蓮節能倒數前三」，花蓮縣政府指，自2018年起向經濟部爭取縣市共推住商節電計畫、節電夥伴節能治...

豬肉批發價格攀升 花蓮光豐農會優化供應鏈

近期豬肉批發價格攀升，花蓮縣政府攜手光豐地區農會斥資千萬元，推動「畜產加值－精質豬肉供應鏈優化計畫」，期望帶動產業鏈升級...

宜蘭羅東重陽節禮金加碼 百歲人瑞可領2.2萬元

宜蘭縣羅東鎮公所今天表示，為體現對長者的關懷，今年提高重陽節敬老禮金，百歲以上人瑞從新台幣2萬元提高為2萬2000元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。