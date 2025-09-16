聽新聞
花蓮吉安掩埋場惹怨 環局允年底清空

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮吉安垃圾掩埋場所在地光華村民不滿垃圾堆積汙染，昨天到縣議會陳情。記者王思慧／攝影
花蓮吉安垃圾掩埋場所在地光華村民不滿垃圾堆積汙染，昨天到縣議會陳情。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場上周四起火，悶燒25個小時才撲滅，大量濃煙飄往花蓮市、吉安鄉與壽豐鄉，掩埋場所在地居民不滿垃圾堆積，昨到議會陳情。環保局允諾，2700噸垃圾會在今年底清除完畢，之後不再堆積。

花蓮沒有焚化爐，垃圾都運到宜蘭利澤燃燒，隨著蘇花公路因風災、地震中斷，加上宜蘭焚化爐歲修等問題，花蓮北區垃圾只能堆置。直到2019年台泥公司與縣府合作，利用水泥窯與氣化爐處理花蓮家戶垃圾，2023年12月啟用，每日最高處理量約220公噸。

上周四中午11時，吉安垃圾掩埋場資源回收暫置區、回收品倉庫突然起火，消防人員花一天一夜才完全撲滅；大量濃煙影響吉安光華村、壽豐忠孝新村一帶，晚上風向改往北影響花蓮市靠海岸一帶，連市區美崙都可聞到臭味，有人因此頭暈。

掩埋場所在地光華村民不滿火警發生後，無人道歉負責，村長石福春昨帶領村民包遊覽車到議會陳情，要求凍結花蓮縣環保局廢棄物處理相關預算。

石福春說，光華村垃圾掩埋場2005年營運，環保局曾允諾2007年關場，至今持續使用，在沒辦說明會或取得居民同意下，變成垃圾轉運站。

議長張峻接下陳情書，強調會和村民站在一起，要求縣府檢討提出改善計畫，議會預計今天下午會勘。

環保局秘書林蔡毓表示，掩埋場的裸露垃圾已去化3200噸，還有2700噸垃圾，承諾年底前清除完畢，將推動垃圾減量、加強分流、跨縣市協調處理等，確保垃圾不再堆積。

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場11日中午資源回收區疑似自燃，濃煙直衝天際，鄰近3鄉市居民都聞到臭味。圖／聯合報系資料照片
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場11日中午資源回收區疑似自燃，濃煙直衝天際，鄰近3鄉市居民都聞到臭味。圖／聯合報系資料照片

