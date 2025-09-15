遭點名節能排名倒數 花蓮縣府：高度重視節能減碳

有媒體報導「基隆、彰化、花蓮節能倒數前三」，花蓮縣政府指，自2018年起向經濟部爭取縣市共推住商節電計畫、節電夥伴節能治理與推廣計畫等補助經費。

花蓮縣政府觀光處今天發布澄清稿指出，縣府對節能減碳政策一向高度重視，2018年迄今完成縣內逾1萬戶住家汰換老舊電器、協助改善10餘處場域節能等，預估每年節省1600萬餘度電，相當於省下4000多戶一年的用電量。

此外，縣府澄清稿指出，對於審查分數部分，因查無名次排名資料，故無排名倒數一事。

縣府已有5年皆獲經濟部能源署核定補助新台幣500萬元執行節電夥伴節能治理與推廣計畫，顯示中央對花蓮縣節能基礎工作的肯定，縣府更將於10月4日受邀至經濟部能源署參與本年度節電交流會議，針對花蓮縣每年度規劃內容豐富的「節電競賽推廣」進行經驗分享，促進多面向推廣與發展。

花蓮縣政府觀光處表示，近年來已執行多項具體措施，包括偏鄉校園燈具汰換、能源弱勢家戶關懷、打造低耗能旅宿業與夜市、節能教育課程、節電購物節等，逐年以不同主題設計規劃，例如「花蓮縣節電巡迴車」、「校校攜手響應節電」、「花蓮節電GO」、「節電永續推動計畫」，希望能整合產官學資源，進一步擴大節能範疇與推廣效益，有效提升全民節能意識。

花蓮縣政府指出，已啟動「2050淨零排放推動小組」，並完成ISO 14064-1碳盤查作業，提前部署全縣減碳目標，展現花蓮在永續治理上的前瞻思維與實質成果。未來將持續強化跨局處協作，推動節能地圖、節能消費圈、產業節能競賽等創新措施，並積極爭取中央資源，深化在地參與，打造宜居永續的低碳花蓮。