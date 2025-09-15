豬肉批發價格攀升 花蓮光豐農會優化供應鏈

快訊

中央社／ 花蓮縣15日電

近期豬肉批發價格攀升，花蓮縣政府攜手光豐地區農會斥資千萬元，推動「畜產加值－精質豬肉供應鏈優化計畫」，期望帶動產業鏈升級，守護消費者的食品安全。

花蓮縣政府農業處表示，光豐地區農會為地方重要的畜產供應體系，近年來不僅深耕農產品產銷，更積極兼顧品質與安全。「畜產加值－精質豬肉供應鏈優化計畫」將於民國115年度進行，並將編入縣府115年度預算，補助經費新台幣800多萬元，加上農會自籌款200多萬元，總經費達千萬元，投入更新肉品加工場域及冷鏈設備。

縣政府指出，透過場域升級與冷鏈強化，能讓產地端即時完成分級作業，並以更精準的低溫保鮮技術確保肉品質量，降低運輸過程的耗損，全面提升光豐地區豬肉的供應效率與競爭力，這不僅有助於提升消費者對在地畜產品的信賴，也能創造更穩定的市場環境，讓農友獲得更合理的收益。

縣長徐榛蔚表示，花蓮的農業是一份來自土地與農友共同努力的成果。縣府是農友最堅強的後盾，無論是在作物推廣、果品外銷、西瓜行銷活動，還是畜產供應鏈的升級，都將持續投入資源與心力。此次攜手光豐農會，不只是強化精質豬肉供應鏈，更希望讓農業的價值被更多人看見，讓花蓮成為品質與信賴的代名詞。

豬肉 供應鏈 花蓮縣政府

