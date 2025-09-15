宜蘭羅東重陽節禮金加碼 百歲人瑞可領2.2萬元

宜蘭縣羅東鎮公所今天表示，為體現對長者的關懷，今年提高重陽節敬老禮金，百歲以上人瑞從新台幣2萬元提高為2萬2000元。

羅東鎮長吳秋齡在記者會表示，除提高百歲以上人瑞金額外，90歲至99歲長者，從6600元提高為6800元，80歲至89歲長者，從2000元提高為2200元，65歲至79歲長者，自1000元提高為1200元，盼讓長者感受到公所的關懷。

公所指出，今年約有近1萬4000名長者符合領取資格，65歲至89歲長者，今年改以匯款方式發放禮金，長者只需申請1次，往後每年只要符合資格都會優先入帳，快速又便民。

公所表示，已有近1萬2000名長者完申辦，提醒可持本人身分證正面和反面影本、印章、本人金融機構存摺帳戶影本、代辦人身分證影本至公所辦理，並請於11月30日前完成申辦手續。

公所指出，9月30日前申請匯款完成的長者，公所會在10月20日將重陽禮金匯入指定帳戶，10月1日至11月30日申辦截止日間申辦的長者，預計12月20日撥付款項。