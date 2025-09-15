快訊

花蓮村民不滿垃圾場火警無人負責 嗆環保局要求給交代

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場11日中午資源回收區疑似自燃，濃煙直衝天際，鄰近3鄉市居民都聞到臭味。本報資料照片
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場11日中午資源回收區疑似自燃，濃煙直衝天際，鄰近3鄉市居民都聞到臭味。本報資料照片

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區11日發生大火，產生的濃煙隨風向飄散，吉安鄉、花蓮市及壽豐鄉的居民都聞得到。掩埋場所在地的光華村民不滿火警爆發至今無人道歉、負責，今天村長石福春帶領村民包遊覽車到縣議會陳情，要求凍結花蓮縣環保局廢棄物處理相關預算。

吉安鄉垃圾掩埋場位於光華村，11日中午資源回收區及回收物倉庫不明原因冒出濃煙，由於現場風勢較大，且現場塑膠、紙類等易燃物堆積成山，助長火勢迅速燃燒，消防人員耗時近25小時灌救才撲滅火勢，濃煙因風向轉變關係，讓南邊壽豐鄉、北邊花蓮市的民眾都能聞得到臭味，還有人因此感到頭暈。

光華村長石福春8月曾以花蓮市垃圾掩埋場火警為例，認為吉安垃圾轉運站長期堆置大量垃圾，不僅長期散發惡臭，嚴重影響村民生活品質，堆積成山的垃圾及回收物更潛藏著火災風險，卻未獲得重視。

村長石福春號召近百位村民，今天上午搭遊覽車前往縣議會向議長張峻陳情，眾人拉起白布條，喊出「守護光華、拒絕汙染」。石福春指出，11日發生火警，現場濃煙密布，影響全村900戶、共約2200居民。

石福春說，火警發生當下曾聯繫環保局廢棄物管理科詢問村民因應方式，卻只獲得佩戴口罩、關緊門窗等答覆，事後也沒有說明空汙數字監測、滅火是否汙染地下用水等問題，批評環保局怠惰、官僚主義、忽視民意，讓村民感到相當心寒。

石福春指出，光華村垃圾掩埋場2005年開始營運，環保局曾允諾2007年會關場，但至今仍持續使用，甚至在沒有舉辦公開說明會，或取得居民同意的狀況下，變成垃圾轉運站，村民不滿環保局不斷開芭樂票。

他說，村民希望議會先凍結環保局廢棄物管理科明年度的預算，讓環保局在3個月內擬定處置計畫，告知村民何時清完垃圾場垃圾，並以公開透明管理方式讓村民參與。

議長張峻接下陳情書後，強調縣議會一定會和村民站在一起，並請縣府檢討提出改善計畫，議會明天下午4時預計到現場會勘。

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區，11日中午突然自燃，濃煙密布。本報資料照片
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區，11日中午突然自燃，濃煙密布。本報資料照片
花蓮吉安鄉光華村長石福春（左三）前往縣議會向議長張峻（左二）陳情，張峻承諾請縣府檢討提出改善計畫。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉光華村長石福春（左三）前往縣議會向議長張峻（左二）陳情，張峻承諾請縣府檢討提出改善計畫。記者王思慧／攝影

