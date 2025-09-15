快訊

花蓮吉安掩埋場火警濃煙惹怨 縣府承諾2700噸垃圾年底清空

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區，11日中午突然自燃，濃煙密布。本報資料照片
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區，11日中午突然自燃，濃煙密布。本報資料照片

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場11日發生火警，悶燒約25個小時才撲滅，期間大量濃煙飄到花蓮市、吉安鄉與壽豐鄉，居民都聞得到臭味，掩埋場所在地光華村民不滿垃圾堆積汙染，今天到縣議會陳情。縣府環保局回應，目前還有2700噸垃圾，承諾會在今年底全清除完畢，並不再垃圾堆積。

花蓮過去由於沒有焚化爐，垃圾都運到宜蘭利澤燃燒，但隨著蘇花公路因風災、地震中斷，加上宜蘭焚化爐歲修等問題，花蓮北區垃圾只能堆置。直到2019年台泥公司與縣府合作，利用水泥窯與氣化爐處理花蓮家戶垃圾，2023年12月啟用，最高每日處理量約220公噸垃圾。

儘管花蓮可燃燒垃圾，但長年累積的垃圾量上千噸仍難以消化，11日中午11時許，吉安垃圾掩埋場資源回收暫置區及回收品倉庫突然起火，現場大量堆置的易燃物加上風勢大火燒不停，消防局花了一天一夜，直到12日近下午1時才完全撲滅；而大量濃煙白天時風向往南吹，影響吉安光華村、壽豐忠孝新村一帶，晚上風向改往北，影響花蓮市靠海岸一帶，最遠市區美崙都可以聞到臭味，還有人因此感到頭暈。

環保局秘書林蔡毓說明，針對吉安垃圾掩埋場燃燒事件，這次燃燒的是資源回收物，不管是分類、堆置還是去化都是由吉安鄉公所負責，不是大家關心的裸露生活垃圾。縣府在掩埋場裡，裸露垃圾去化已完成3200噸，但還有2700噸垃圾，環保局承諾在今年底之前全部清除完畢。

林蔡毓表示，針對推動垃圾減量、加強垃圾分流、跨縣市協調處理垃圾的部分，環保局確保垃圾不再堆積，會建立更嚴謹的態度，建立更嚴謹的資源回收管制機制，避免民眾生活的困擾。自從起火後，一天有4次空品監測，有部分的數值比較高，目前都恢復背景值，是否開罰會再研議。

花蓮吉安垃圾掩埋場所在地光華村民不滿垃圾堆積汙染，今天到縣議會陳情。記者王思慧／攝影
花蓮吉安垃圾掩埋場所在地光華村民不滿垃圾堆積汙染，今天到縣議會陳情。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場11日中午資源回收區疑似自燃，濃煙直衝天際，鄰近3鄉市居民都聞到臭味。本報資料照片
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場11日中午資源回收區疑似自燃，濃煙直衝天際，鄰近3鄉市居民都聞到臭味。本報資料照片

