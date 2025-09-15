花蓮大港口舊營區將活化 部落盼成為文化傳承新據點

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
豐濱鄉公所辦理「大港口舊營區空間再利用」工作坊，在地居民實際走訪舊營區。圖／豐濱鄉公所提供
豐濱鄉公所辦理「大港口舊營區空間再利用」工作坊，在地居民實際走訪舊營區。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉大港口舊營區過去是海巡署駐紮的重要據點，占地約3393平方公尺，自2017年閒置至今。鄉公所近日舉辦規畫工作坊，邀請在地鄉親一起討論，盼將舊營區轉型為共享空間與平台，成為部落文化與教育傳承的據點。

豐濱鄉公所13日辦理「大港口舊營區空間再利用」工作坊，在討論中鄉親提出許多點子，包括設立農產加工基地、部落餐廳，讓在地農產品更有價值，也吸引旅客體驗；打造歷史文化展示區、母語教室與文物展覽廳，結合食農教育與旅遊課程等。

還有相親建議規畫藝術工坊、竹編工坊、造舟場域，並設展演舞台與文化交流平台，讓創作與表演在此發生，展現部落多元風貌。同時也希望增設聚會所、社區活動中心，並設計釀酒體驗、部落走讀、青年導覽培訓等活動，讓舊營區成為知識傳遞與技能培養的場域。

豐濱鄉長邱福順表示，大港口舊營區對部落來說不只是老房舍，而是一段共同生活的歷史，如何轉化成符合現代需求的空間，是公所努力的方向，未來會持續彙整意見，逐步形成營運模式。

鄉公所指出，大港口舊營區鄰近港口國小、祭儀廣場與住宅區，前身為海巡署的港口營區，也是大港口戰役的歷史事件發生地，未來將成為社區在歷史文化保存上的據點，從閒置空間化身為部落生活與文化的新舞台。

鄉公所表示，後續將持續整合各方建議，並研議合適的營運方式，計畫先開放部分空間讓族人率先使用，逐步落實藍圖，期待大港口舊營區成為承載歷史、激發創意、凝聚社區的重要基地，為豐濱鄉開啟新的發展篇章。

花蓮豐濱鄉大港口舊營區過去是海巡署駐紮的重要據點，占地約3393平方公尺，鄉公所盼能活化利用。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉大港口舊營區過去是海巡署駐紮的重要據點，占地約3393平方公尺，鄉公所盼能活化利用。圖／豐濱鄉公所提供
豐濱鄉公所辦理「大港口舊營區空間再利用」工作坊，在地鄉親盼轉型為共享空間，成為部落文化與教育傳承的據點。圖／豐濱鄉公所提供
豐濱鄉公所辦理「大港口舊營區空間再利用」工作坊，在地鄉親盼轉型為共享空間，成為部落文化與教育傳承的據點。圖／豐濱鄉公所提供

