花蓮富里鄉便道搶修 方便農民秋收運輸

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
崙天便道修復可望在9月20日通車。圖／富里鄉公所提供
崙天便道修復可望在9月20日通車。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣富里鄉崙天與明里便道遭颱風暴雨、溪水暴漲而沖毀，地方交通與農產運輸受阻。鄉公所與縣府緊急搶修，崙天便道將提前在9月20日開放通車；明里便道正組裝鋼便橋，若天候配合，預計10月30日完工，11月初有望恢復通行。

富里鄉明里與崙天大橋是居民生活與農產運輸命脈，2022年0918強震造成損毀，聯外交通受影響，縣府向中央爭取重建經費，也在橋梁復建期間，於溪底設置臨時便道，維持基本通行。隨後丹娜絲、薇帕及楊柳等颱風接連來襲，溪水暴漲再度沖毀便道，民眾與農業運輸再陷困境。

鄉長江東成指出，秋耕與秋收是農業生產關鍵期，為避免農民辛苦耕作成果因交通受影響，鄉公所緊盯兩條便道的修復進度，要求施工單位在確保品質下加快腳步，務必在秋收前通車。他也提醒，明里便道在施工期間安全風險較高，鄉親要避免通行，以免發生危險。

除便道修復，崙天與明里兩座大橋重建工程持續推進，崙天大橋復建預計明年10月完工；明里大橋將盡快發包開工。

